El Maestro Joao nos augura cómo será el reencuentro entre la Reina Letizia y Marie Chantal

MADRID, 15 (CHANCE)

Hablar con el Maestro Joao es hablar con un hombre que tiene una experiencia en los medios de comunicación como nadie y, además, tiene una observación y unos dotes que le permiten ver más allá. Hace unas semanas, el vidente auguraba que Tamara Falcó a Íñigo Onieva iban a reconciliarse y, no ha fallado. Ahora, Europa Press ha hablado con él en exclusiva para que nos cuente si ve mucho futuro entre los dos tortolitos.

"Es una pena porque no les veo una larga trayectoria, pero no por engaño ni nada, a veces, cuando se pincha una rueda le pones una parche y no puede seguir utilizándose. Tamara, la muchacha, yo entiendo que si no puede con él, para mí" nos asegura el Maestro Joao y es que él no ve una relación duradera en el tiempo.

Pese a ello tiene claro que sí habrá boda entre ambos: "sí, yo creo que va a haber enlace, ella se va a aferrar a casarse, quedaría mal, ha hecho una carrera hacia adelante y ante la opinión pública se va a casar", de hecho nos asegura que ella se casará "enamorada y creo que él también la quiere, es muy majo pero no va a ser".

Eso sí, el vidente no cree que Íñigo y Tamara lleguen a ser padres: "creo que no, van a rezar el rosario, 3 credos y dos ave marías. Padre, hijo espíritu santo y amén". Además, el Maestro Joao aprovecha nuestras micrófonos para lanzarle un mensaje al empresario para que no se apene por no ser padre con la Marquesa: "pero yo estaré libre en ese momento, siempre para Onieva, sabes que le adoro, voy allí al restaurante ese suyo a Totó, a aprender a comer con palillos chinos si él quieres, por favor, soy de comer de todo".

En cuanto al reencuentro de la Reina Letizia y Marie Chantal en el entierro del Rey Constantino De Grecia que se producirá este lunes, 16 de enero, nos comenta que "yo creo que Letizia va a pasar de todo, mi Leti va a estar por encima de la Chantal que tiene nombre de natilla, entonces no interesa, nuestra Leti es mucho más, quedará por encima de todo, como es tan educada y tan maravillosa, se hará una foto con ella y se la firmará luego y ya está".