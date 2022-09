El Maestro Joao revela que Camilo Sesto quiso tener un romance con él y explica por qué le dijo "no"

MADRID, 28 (CHANCE)

El Maestro Joao ha sido uno de los rostros conocidos que han asistido en Palma de Mallorca a la cena de nominados de 'Los40 music awards 2022'. Una noche muy especial en la que el televisivo vidente se codeó con artistas de la talla de Dani Martín, Manuel Carrasco, Ana Mena o Chanel Terrero y en la que, sin pelos en la lengua, no solo ha apostado porque Tamara Falcó se va a reconciliar con Íñigo Onieva sino que además ha revelado que otro grande de la música como es Camilo Sesto quiso tener un affaire con él.

"Estoy con Tamara totalmente, pero van a volver, yo si fuera ella volvería. A mí que me importa la infelidad, para llevarte uno serio que no valga para nada, no, el Íñigo. Él va a insistir. A mí me dice tres veces al teléfono por WhatsApp 'vuelve' y yo salgo corriendo, no cojo ni el ascensor" apunta de lo más sonriente.

Sin embargo, y a pesar de que en su "bola de la vida" ha visto clara la reconciliación, cree que no habrá boda: "Vuelven pero van a durar poco porque eso que se llevan no termina de arrancar. Se van a ver en privado, a escondidas. Isabel Preysler no se va a enterar de nada" apuesta.

Y de la ruptura del momento, al affaire que Camilo Sesto quiso tener con él en su juventud cuando, en sus propias palabras, "yo también he sido muy Onieva". "Me habló con esa voz... Me gustaba tanto que por eso no lo tuve, porque me impactó. Me asusté y salí corriendo" confiesa, reconociendo que aunque en un primer momento se arrepintió de haberle dicho no al desaparecido cantante, al pensar en sus últimos meses de vida, "pienso 'menos mal que nola tuve'".