Mafalda confiesa estar viviendo un momento muy bonito tras su matrimonio con Marc Abousleiman

MADRID, 29 (CHANCE)

El 28 de mayo tuvo lugar una boda de ensueño en Mallorca, Mafalda de Bulgaria y Marc Abousleiman se daban el 'Sí, quiero' y allí congregaban a multitud de rostros conocidos como la Infanta Elena y la Infanta Cristina. Un enlace matrimonial en el que también hubo grandes ausencias como la de Kalina de Bulgaria, que no asistió porque no estuvo invitada por los dos tortolitos.

Europa Press Reportajes ha podido hablar con Mafalda y no nos ha querido desvelar por qué no invitó a su tía, de hecho, apresuraba su ritmo y huía de los micrófonos al oír la pregunta de la tan comentada ausencia de su tía. Y es que fue una de las noticias más polémicas tras el 'Sí, quiero' de ambos... una incógnita de la que todavía no hay respuesta.

La artista nos confesaba que está viviendo un momento muy bonito tras su enlace matrimonial: "la vida de casada y en lo profesional muy bien", tanto, que ahora solo piensa en prosperar en el ámbito de la música: "escribiendo el nuevo álbum, desde luego tengo muchas inspiraciones".

Cuando le preguntamos si tiene planes de ser madre con su marido, Mafalda nos asegura que por ahora prefiere "disfrutar de la vida, que aun somos muy jóvenes todos". Con una sonrisa en su rostro, la artista nos atendía y reflejaba el buen momento personal por el que está pasando.