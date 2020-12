Magdalena Calvero, hermana de Doña Ana, no puede ir a verla ¿por qué?

MADRID, 11 (CHANCE)

De todos es sabido que si hay alguien que está por encima de todos y de todo en la familia Pantoja esa es Doña Ana, la matriarca del clan, madre de Isabel Pantoja y quien, según muchos aseguran, la que movía todos los hilos en Cantora. Siempre al lado de su hija, para lo bueno y lo malo, ha sido una mujer que se ha entregado al cien a los suyos y quien ha velado por sus intereses por encima de los suyos.

Ahora, vive en Cantora, con una enfermedad muy avanzada y dejándose cuidar por los suyos, por eso es la prioridad de Isabel Pantoja. Hoy en Sálvame se ha emitido un testimonio de una mujer, hasta ahora desconocida, Magdalena Calvero, hermana de Doña Ana, ha confesado al programa que está muy triste porque no puede ver a su hermana.

Hace siete años que Magdalena no sabe nada de Doña Ana, solo tiene contacto con Bernando Pantoja, padre de Anabel, con quien tiene una muy buena relación. La colaboradora y sobrinísima de la cantante ha hecho una conexión con su programa y ha explicado que su abuela, antes de ponerse enferma, dejó claro quién podría ir a verla cuando se pusiese peor y quién no, dejando entre ver que su hermana no estaba entre esos nombres.

En su conexión al programa, Magdalena ha confesado que: "Yo siempre pregunto por ella a Bernardo Pantoja, que por cierto lo quiero muchísimo y a ver si se parece un poquito Anabel a su padre porque lo quiere todo el mundo. Es una bella persona". Siempre le pide de ir a Cantora con él para ver a su hermana, pero: "Cuando viene de verla, se pone muy nervioso, no me contesta... Yo sé que es Agustín e Isabel Pantoja los que no quieren que vaya a verla. Yo lo sé porque me lo han dicho, pero Bernardo se pone muy nervioso".

Además, ha aprovechado para mandarles un mensaje a Isabel Pantoja y Agustín: "Simplemente quiero que me dejéis ir a verla. Dudo mucho que mi hermana no os haya hablado de mí, siempre he estado buscándola, he sido su sombra".