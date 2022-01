Maggie Civantos protagoniza 'Express': "El sistema va tarde en los nuevos delitos como los secuestros exprés"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Maggie Civantos protagoniza 'Express', la primera serie española de Starzplay que se estrena este domingo 16 de enero. Creada por Iván Escobar ('El barco', 'Vis a vis'), la producción es un thriller que pone en primera línea un fenómeno actual, los secuestros exprés. "Las instituciones y el sistema no están preparados cuando surgen nuevos delitos", declara la actriz.

'Express' narra la historia de Bárbara (Civantos), una psicóloga criminal víctima de un secuestro exprés, una terrorífica modalidad de extorsión que se está extendiendo en todo el mundo, acabando en muchos casos en un violento asesinato. Tras esta experiencia, Bárbara decide trabajar como negociadora en casos similares al suyo y su principal objetivo es comprender por qué ella se convirtió en la víctima y en descubrir a las personas que resquebrajaron, para siempre, su vida y la de su familiar.

"Cuando comenzamos a documentarnos para la ficción, la policía sí nos dijo que no es una situación tan alarmante como en países de América Latina, pero sí que, tras el estallido de la pandemia, este tipo de crimen se ha incrementado. La gente está desesperada. Quizás no tenga una recortada en casa, pero sí puede tener un mal día y tener un coche", explica Iván Escobar, showrunner y creador de 'Express', en una entrevista para Europa Press.

"Tiene una fórmula terrorífica, puesto que le puede pasar a cualquiera, puesto que no necesita una gran infraestructura y tampoco dura mucho. También está el hecho de que la policía no tiene unos protocolos que actúen rápido y es ahí cuando se deja de buscar a un rehén y se comienza a buscar una víctima", continúa.

"Cuando surge un nuevo delito, vamos tarde, un ejemplo son los crímenes cibernéticos. No hay medidas eficaces. Los policías no están preparados, tampoco los jueces y no es culpa de ellos, puesto que es el sistema el que no está capacitado para abordar estos delitos", señala la actriz, quien destaca que "sin querer hacerlo el tema principal" de la serie, puede verse reflejado en la producción.

"Hay falta de recursos, de presupuestos, de protocolos para abordar este tipo de delitos, por eso, en muchos casos, la policía se ve incapaz de resolverlos con celeridad, pues son crímenes que duran apenas unas horas", añade Antonio Sánchez-Oliva, guionista de 'Express'. "Hay una crítica sí pero, ante todo, es la demostración de la democratización del delito, pues le puede suceder a cualquiera", agrega.

LA PRIVATIZACIÓN DEL MIEDO

Pero 'Express' no solo aborda la problemática de los secuestros exprés, sino también otros temas como la privatización de la seguridad pública. "¿Por qué estamos privatizando todo? La propia serie se comenta que la mayor empresa del mundo no es ni Google ni Amazon, sino el miedo. Es irracional, es lo que hace que las calles se llenen de cámaras y la gente viva en urbanizaciones completamente vigilados", denuncia Escobar.

"Es llamativo, en la ficción, que la institución que busca resolver lo más rápido posible los secuestros exprés sea una empresa privada, precisamente una de seguros cuya cobertura para sus clientes VIP incluyen los secuestros. ¿Por qué se están estableciendo constantemente escalones en la sociedad? ¿Por qué en las grandes élites económicas esto está previsto y el resto de la Humanidad vivimos acogotados pensando que cualquier día algún coche va a frenar al lado nuestro y podemos acabar en un maletero?", continúa.

Por otro lado, como su propio título indica, la ficción refleja también cómo la sociedad vive en general, de una forma exprés. "Estamos viviendo de una manera demasiado exprés. Buscamos rascar tiempo sin saber por qué y lo acabamos desperdiciando, nos está llevando a una cosa nefasta. Nos estamos perdiendo una caricia, una mirada o simplemente el dejarse llevar", concluye Kiti Mánver, quien da vida a la nueva jefa de Bárbara en la empresa de seguros que se encarga de resolver los secuestros rápidos.

Junto con Maggie Civantos y Kiti Mánver, completan el reparto Esteban Meloni, Vicente Romero, Loreto Mauleón, Alba Planas, Ana Marzoa, Omar Banana, Bernardo Flores, Carmen Daza y Manuela Rojas. Creada por Iván Escobar, quien escribe los guiones junto con Martín Suárez y Antonio Sánchez-Olivas, 'Express' consta de ocho episodios dirigidos por Gabe Ibáñez e Iñaki Peñafiel.