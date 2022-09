La magistrada María Luisa Balaguer no rechazará la Presidencia del Tribunal Constitucional si es propuesta por el Pleno

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La magistrada María Luisa Balaguer no ha contado entre sus inquietudes profesionales la de ostentar el cargo de presidenta de Tribunal Constitucional (TC) porque se ha centrado siempre en su trabajo de elaboración de sentencias y votos particulares. No obstante, en caso de que el resto de componentes del Pleno decidieran que ella es la persona idónea para sustituir a Pedro González-Trevijano, no se negaría por respeto a la institución.

Así lo aseveran fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, que explican además que en el tribunal de garantías no existen candidaturas sino que los miembros eligen de forma consensuada un nombre, que es el que se propone finalmente.

De hecho, históricamente se nombra presidente y vicepresidente entre alguno de los cuatro magistrados que, por las renovaciones parciales, lleven más tiempo en el TC.

Cuando por fin se lleve a cabo la próxima renovación parcial, todo apunta que será posible en este mes de septiembre --debió renovarse en junio--, entonces los once magistrados deberán elegir entre dos progresistas y un conservador, porque el cuarto en liza, Alfredo Montoya, causó baja por enfermedad.

Y teniendo en cuenta que tras la próxima renovación el bloque progresista ganará en número al conservador, las dos personas susceptibles de ocupar el despacho de la presidencia serán el ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer.

Que Conde-Pumpido acabe siendo el presidente es lo más probable, según las fuentes consultadas en el seno del TC, pero la figura de Balaguer emerge ahora como una alternativa que podría recabar incluso apoyos del sector conservador.

Mientras llega el momento de elegir al nuevo presidente, las fuentes consultadas explican que Balaguer nunca le ha dado importancia a ese tipo de lógicas ajenas a su día a día, y que ser presidenta del TC no ha estado dentro de su proyecto personal. Con todo, si la propusieran, consideran que a ella le parecería bien y aceptaría esa responsabilidad.

QUIEREN CREAR NUEVOS PROBLEMAS

Con todo, fuentes del Constitucional consultadas por esta agencia, ven la opción Balaguer alejada de la realidad porque la magistrada nunca se ha interesado por la gestión interna del tribunal --labor "completamente ajena a su experiencia académica"--, y apuntan que el hecho de que haya salido a relucir su nombre se debe a que hay interés en crear nuevos problemas porque la renovación del tribunal ya no se puede evitar.

Otras voces del tribunal de garantías en cambio ven en Balaguer un perfil adecuado para presidir el TC porque es académica catedrática de Derecho Constitucional y porque tiene firmes convicciones feministas. Además, subrayan que un punto a su favor es que no se obsesionará con la idea de ser presidenta.

No obstante, consideran que la magistrada sólo decidirá si opta a la presidencia cuando conozca quiénes son los cuatro nombres que entrarán en el pleno del TC.

EL CURRICULUM DE BALAGUER

Balaguer es catedrática de la Universidad de Derecho Constitucional, adscrita al Departamento de Derecho del Estado y Sociología de la Universidad de Málaga.

Ha ejercido como profesora de Derecho y Periodismo en esa misma universidad y dirigió la revista 'Artículo 14, una perspectiva de género', que editó el Instituto Andaluz de la Mujer.

Además, ha dirigido dos congresos de Derecho Constitucional, en 2002 y 2003, y desde 1977 hasta 2003 fue abogada en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.