Maíllo: Anticapitalistas busca construir un partido nacionalista a estilo de CUP, eso no tiene nada que ver con Adelante

Acusa a los de Teresa Rodríguez de "pretender vampirizar un patrimonio levantado por militantes de IU y Podemos y con los recursos de ambos"

SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

El excoordinador general de IU Andalucía y cofundador de la confluencia Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, se ha mostrado muy crítico con las últimas decisiones que ha ejecutado Anticapitalitas, liderados por Teresa Rodríguez, sobre Adelante, avisando de que "lo que en realidad se pretende es construir un partido nacionalista al estilo de las CUP catalanas, controlado por Anticapitalistas, cosa respetable pero que no tiene nada que ver con Adelante Andalucía".

Así se ha pronunciado en un artículo publicado en 'Eldiario.es', titulado 'Algunos apuntes sobre Adelante Andalucía', el que fuera cabeza visible de la confluencia andaluza y quien transitara hasta su creación de la mano de Teresa Rodríguez, por aquel entonces coordinadora de Podemos Andalucía y ahora, tras abandonar la formación morada, líder de Anticapitalistas.

Maíllo ha explicado que Adelante nació como "un sujeto político andaluz, expresión de Unidas Podemos en Andalucía" y que si bien no pactaron una "terminal regional" de dicho espacio, "tampoco pactamos una fuerza política independiente de un espacio que consideramos fraternal --con sus fallas aún por corregir-- y solidario con el resto de los pueblos de España".

Ha asegurado que IU Andalucía "siempre" dejó claro el vínculo "irrompible" con su organización federal y, además, recuerda que nunca se les pidió que lo hicieran, y matiza: "Nunca hubiéramos aceptado hacerlo".

No obstante, Maíllo insiste en que nunca fue objeto de debate la ruptura con las organizaciones federales, "pues tuvimos claro que negociábamos entre organizaciones, no entre corrientes dentro de aquellas ni entre personas. Los acuerdos de IU eran con Podemos, no con Anticapitalistas".

Rechaza así que ahora Anticapitalistas pretende justificar una ruptura de la confluencia andaluza a causa de la disensión sobre el concepto sujeto político andaluz porque en IU "nunca hemos tenido problema con ello, al contrario, es y ejerce como sujeto político andaluz desde los años 90".

Igualmente, el exlíder de la coalición de izquierdas ha rechazado que los de Teresa Rodríguez acusen a la dirección de Toni Valero de haber cambiado de posición porque "lo único que ha cambiado desde la conformación de Adelante es que Anticapitalistas se ha ido de Podemos con sus cargos públicos elegidos bajo el paraguas de esta última formación".

"Eso es lo que explica que ahora se pretenda esconder bajo el concepto de sujeto político andaluz lo que en realidad se pretende: construir un partido nacionalista al estilo de las CUP catalanas, controlado por Anticapitalistas, cosa respetable pero que no tiene nada que ver con Adelante", ha apostillado.

"SECUESTRO" DE LA MARCA y "JUEGO DE TRONOS"

Maíllo lamenta que dada la circunstancia que atraviesa Andalucía, con un Gobierno de derechas con el apoyo de la extrema derecha y las consecuencias de la pandemia, "parte de Adelante, cuyo grupo parlamentario tiene mimbres para liderar la oposición ante un PSOE-A en encefalograma plano, se está dedicando a una suerte de juego de tronos".

"Lejos de liderar una oposición que demuestre que existe una alternativa de gobierno sólida a la izquierda que no pase por el PSOE-A, sigo con estupor cómo una parte de Adelante se ha embarcado en una maniobra que pretende dejar en minoría administrativa a las dos fuerzas fundadoras del espacio, Podemos e IU", ha censurado Maíllo para negar que IU, con casi mil concejales y el 98% de los alcaldes de Adelante, sea una fuerza minoritaria en la confluencia.

Y así, Maíllo ha asegurado que se constata "un secuestro de la marca Adelante registrada como partido político, y de sus canales de comunicación, con torticeras maniobras burocráticas", así como "a la inclusión sin consenso de Anticapitalistas como fuerza política de pleno derecho en la confluencia, con el fin de construir una falsa mayoría que incline la balanza del grupo motor hacia las posiciones maximalistas inasumibles para Podemos e IU".

"Un grupo minoritario pretende vampirizar un patrimonio común que principalmente se ha levantado con la mano de obra militante de IU Andalucía y Podemos y con los recursos económicos de ambos, que todo hay que decirlo", ha recalcado Antonio Maíllo.

QUE VOTEN LAS BASES

Por todo, defiende que "por el sectarismo de algunos", IU no puede renunciar a un espacio que construyeron "como esperanza de cientos de miles de andaluces" porque "quienes creen que la desunión dará lugar a fuerzas políticas con más capacidad para esa alternativa se equivocan" ya que "la división solo apuntalará la permanencia de las derechas en la Junta y la renuncia a ser alternativa de sociedad y gobierno en favor del PSOE-A, lo que no deja de ser desolador".

Para Maíllo, este asunto debe resolverse "con debate, esfuerzo de síntesis y votación democrática de las bases como expresión de una voluntad colectiva". "Eso es la democracia y a eso deben aspirar las fuerzas políticas y no, desde luego, a construir falsas mayorías al margen de la gente", ha abundado.

Tras apuntar que los momentos complejos que atraviesa el país requiere "ser útiles a quienes nos necesitan", ha señalado que Unidas Podemos "está siendo acosado por tierra, mar y aire" para pedir que "no se lo pongamos fácil" porque las clases populares andaluzas "también merecen un gobierno de nuevo cuño, que trascienda lo hasta ahora conocido, al servicio de sus aspiraciones de felicidad y de estar bien en el mundo".