Maíllo siente mucho "apoyo" dentro de IU y defiende "concentrar esfuerzos" con Sumar para el 9J: "Después hablaremos"

Condiciona una posible renuncia a su candidatura a liderar IU a que Rego también desistiera en pos de un acuerdo

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

El excoordinador general de IU Andalucía Antonio Maíllo ha confirmado este miércoles que, a día de hoy, se mantiene como "candidato" a ser coordinador federal de Izquierda Unida en la Asamblea que esta organización celebrará el próximo mes de mayo, y ha dicho que percibe el "apoyo de muchos militantes", al tiempo que ha abogado por centrarse ahora en "concentrar esfuerzos" en torno a Sumar de cara a las elecciones al Parlamento europeo del 9 de junio, aunque advierte de que después de esa cita tendrán que "hablar" IU y Sumar sobre la relación a mantener tras esos comicios.

Antonio Maíllo se ha pronunciado sobre su candidatura a la Asamblea de IU en declaraciones a la Cadena SER Andalucía, recogidas por Europa Press, en las que ha indicado que su decisión de optar a suceder a Alberto Garzón al frente de IU ha sido "algo sobrevenido que no estaba en sus planes vitales", y que ha venido provocado "al calor de muchas reflexiones" de compañeros de partido sobre "la necesidad de formar parte de un compromiso colectivo para contribuir a la solución de los problemas que tenemos en la izquierda" en España.

En esa línea, ha apuntado que estaría "encantado" de ser "parte de la solución" para contribuir desde IU a "replantear la forma de hacer política que está habiendo", y ha comentado que lo que podría evitar que finalmente llegara como candidato a la Asamblea de mayo es que, de aquí a esa cita --fijada para los días 18 y 19 del mes que viene-- "hubiera un acuerdo final de consenso, una síntesis que ahora mismo no se da" pese a sus "esfuerzos" por conseguirlo, según ha apuntado.

En esa línea, ha señalado que se ha esforzado en "construir un amplio acuerdo político", pero al no haberse alcanzado, él quiere "encabezar una de las candidaturas" que se enfrente al "debate de clarificación" que entiende que se abre en IU.

A la pregunta de "cuál ha sido el principal obstáculo" que ha impedido un acuerdo entre candidaturas de cara a la Asamblea, Antonio Maíllo ha señalado que "a día de hoy hay un obstáculo insalvable que no es político", sino que deviene de "un debate personal" que él no comparte, y que ha vinculado al hecho de que Sira Rego "siempre ha dicho", hasta ahora, que "el acuerdo debía ser sobre ella como coordinadora, y sobre eso construíamos el equipo y el acuerdo".

"Y a mí me parece que eso como método no es acertado", ha comentado el excoordinador andaluz, que ha dicho estar "dispuesto a renunciar" a su candidatura "si la compañera Sira Rego se plantea que ella también está dispuesta a renunciar" en pos de "algún acuerdo".

POR "OTRA FORMA DE HACER POLÍTICA"

En todo caso, Maíllo se ha mostrado dispuesto a "contribuir a otra forma de hacer política" en un momento en el que "la Corte madrileña está muy hiperventilada", según ha opinado para defender que entiende que, "desde las periferias", puede introducir "otro sentido común en el campo de la izquierda y aportar un poco de sensatez".

"Me siento, con humildad pero también con convicción, con capacidad para introducir ese nuevo sentido común", ha dicho el exlíder andaluz de IU, que ha agregado que si "la gente" de IU "no coincide con esta reflexión", él estará "encantado" de continuar dando clases en un instituto como está ahora.

Asimismo, Maíllo ha augurado que en la Asamblea no sólo se enfrentarán las candidaturas de Rego y de él mismo, sino que habrá otras como la que ya ha anunciado José Antonio García Rubio, de quien ha dicho que defiende "una tendencia aislacionista" para IU con la que él no coincide.

En ese sentido, Maíllo ha confirmado que él se alinea con el "documento oficial que se aprobó en la Coordinadora Federal como base de reflexión" para la Asamblea de mayo, que considera "una base de acuerdo bastante óptima para dirigir la organización".

De igual modo, ha apuntado que siente el "apoyo de mucha militancia de muchos territorios" entre los que ha citado explícitamente "Andalucía, Baleares, Madrid, Extremadura, las Castillas, Asturias, Aragón y Murcia", y ha señalado que, "desde el punto de vista informal, muchos militantes y dirigentes" le han transmitido su "ilusión" o su "alegría" de que él "haya dado un salto en un contexto muy complicado que no es que haga muy atractivo" ese paso para "dirigir una organización política, sea la que sea".

Maíllo ha agregado que le "mueve" la "convicción" de que "el papel de IU en el espacio político de la izquierda en España es determinante", en tanto que es "una organización territorial distribuida en todas las comunidades, con una solvencia, fortaleza y solidez en las gestiones de cientos de ayuntamientos que han demostrado que se mejora la vida de la gente" desde esas administraciones.

RELACIÓN DE IU CON SUMAR

Por otro lado, a la pregunta de "qué relación debe tener IU con Sumar", Antonio Maíllo ha respondido que, en el actual contexto de elecciones, con los comicios al Parlamento europeo del 9 de junio a los que IU pretende ir en la misma lista que Sumar ocupando el cuarto lugar de la misma, lo que toca es "concentrar todos los esfuerzos para sacar el mejor resultado" en esa cita con las urnas.

"Y después de las europeas, hablaremos", ha apostillado el candidato a liderar IU, quien, no obstante, ha cuestionado que a alguien se le ocurra, "en un debate previo a unas elecciones catalanas --como las que se celebrarán el 12 de mayo-- o europeas, dedicarnos a hablar de lo nuestro".

Maíllo ha defendido que "los tiempos en política son importantes", y ahora mismo su "esfuerzo" va a estar en "sacar los mejores resultados para los compañeros catalanes y para Sumar en las europeas".

No obstante, ha advertido de que la forma "como se ha construido Sumar no es la mejor", pero desde IU tienen claro que "unidos puede que no consigamos nuestro objetivo, pero lo que está claro es que desunidos el fracaso está garantizado". "Es decir, la unidad no garantiza el éxito, pero la desunión garantiza el fracaso", ha resumido Antonio Maíllo para concluir.