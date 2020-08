Maite Galdeano deja claro que Kiko Jiménez y ella no se soportan

MADRID, 20 (CHANCE)

Maite Galdeano todos los días se convierte en protagonista por algún motivo. Bien sea por su nuevo amor, sus enfrentamientos con su hijo Christian, las aventuras y desventuras de su niña Sofía Suescun o por las polémicas más amargas de su "yerno", Kiko Jiménez. En esta ocasión, y a raíz de la demanda que el colaborador le ha puesto a Gloria Camila por insinuar que tenía malos hábitos, la de Pamplona nos sorprende confesando que no soporta al novio de su hija.

- CHANCE: Kiko le ha puesto finalmente una demanda a Gloria Camila por eso que dijo que tenía malos hábitos y tendrán un acto de conciliación en octubre.

- MAITE: Sí, se algo. Que le había demandado Kiko a Gloria por decir eso, que tomaba algo raro. Pues lo veo normal, en esta vida no hay que dejarse de nadie y menos dónde estamos, la gente puede criticar pero según cómo y según qué cosas no hay por qué pasarlas, por supuesto. Me parece muy bien, que se celebre el juicio y ya se verá.

- CH: Tú por lo que conoces a Kiko es deportista y tal.

- MAITE: Si, de las cosas que me gusta de que esté con Sofía es por eso, por lo menos es sano como nosotras y le gusta el deporte.

- CH: ¿Cómo es tu relación ahora con Kiko, bien? Como cada día hay una cosilla nueva.

- MAITE: No somos compatibles, la verdad. Para nada.

- CH: Pero hacéis un esfuerzo los dos por Sofía, supongo.

- MAITE: Claro. Habrá que hacerlo.

- CH: Y con tu hijo todo sigue igual.

- MAITE: Con mi hijo sigue igual todo, no he hablado con él, no tengo ni idea de dónde está ni de nada.

- CH: ¿Cuándo es la próxima cita con tu V?

- MAITE: Hoy he estado con él. Hemos ido a comer y a tomar café y nada, luego se ha ido. Progresa todo adecuadamente.

