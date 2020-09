Maite Galdeano, feliz, a pesar de los 'problemas' con su hijo Christian

MADRID, 5 (CHANCE)

Es habitual ver a Maite Galdeano sentada en los platós de televisión hablando mal de su hijo, Christian Suescun, y elevando al máximo cielo a Sofía Suescun. Y es que, como bien decimos, aunque sea algo habitual, la entrevista que ha dado esta semana la exconcursante de La casa fuerte para una revista de tirada nacional hablando mal de su hijo, es de lo más heavy que nos hemos encontrado. Sobre todo porque lejos de parecer verdad, parece un claro montaje entre ellos.

Horas más tarde de que saliera la entrevista a la luz, Christian Suescun subía historias en su perfil de Instagram con su madre y Sofía. Por lo que la historia de mala relación entre madre e hijo carece de credibilidad y sobre todo... de interés.

Maite Galdeano se muestra feliz ante las cámaras de Europa Press a pesar de los problemas que vende con su hijo Christian Suescun. Lanza besos y no quiere hacer ninguna declaración respecto a las preguntas de los periodistas y es que ya saben que la madre de Sofía Suescun si no ve un cheque de por medio, pocas son las veces que habla para la prensa. De esta manera, la elegida de Dios se ha mostrado de lo más feliz después de asegurar que no quiere tener ninguna relación con su hijo.