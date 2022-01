Maite Zaldívar cuenta por qué estaba serie aquel famosos Día de Andalucía de 2003

MADRID, 29 (CHANCE)

Después del documental de Julián Muñoz, tenemos a Maite Zaldívar hablando como nunca antes lo había hecho sobre la relación de su exmarido con Isabel Pantoja y de cómo todo acabó de la peor forma posible. Ha hablado alto y claro sobre cómo fue su juventud, su matrimonio con el expolítico, pero sobre todo ha detallado un día que se ha hablado mucho en prensa, el famoso Día de Andalucía.

"Julián contrata a Isabel Pantoja estando con ella" empieza diciendo Maite Zaldívar cuando trata el día de Andalucía de 2003, cuando ya los rumores eran muy abusivos, y añadía: "Ya estaban juntos. Yo el contrato de Isabel Pantoja no lo vi nunca, no llegó a llevarse a cabo, se hablaba de una cantidad que era una barbaridad... 500 millones de pesetas. Pero creo que no se llevó a cabo por la oposición de sus compañeros".

Siempre se ha dicho que Maite ya sabía aquel día de la relación extramatrimonial de su marido porque el rostro era visiblemente molesto, y ella misma ha explicado por qué estaba así: "Hay una imagen que no puedo olvidar, la del día de Andalucía, después de pasar veinte años y ver esas fotos. Yo tenía una culpabilidad en mí que era impresionante, me sentía de mal. Fue un día horroroso".

Pero, ¿por qué? Como bien hemos dicho en aquella época ya era un secreto a voces la relación entre Julián e Isabel, pero Maite no lo sabía y además, le engañaron: "El día anterior yo estoy en Guadalpín con Julián y esta señora y los dos era que 'no, no' y me decía Julián que estaba loca, que veía fantasmas donde no los había. Y entonces el día de Andalucía me sentía fatal y culpable de pensar eso de estas dos personas, por eso tengo esa cara de pena y de amargura".

El relato no terminaba ahí, ya que Maite ha seguido contando que esa misma noche no le podía pedir de nuevo explicaciones: "Cuando llego esa noche a casa no le puedo decir nada a Julián por la noche no le puedo decir nada" y ¡atención! porque: "Al día siguiente se casaba curro romero y a mi me dice que por qué no nos vamos a la boda y yo le digo que no voy a la boda. En esa boda se troncha un dedo bailando sevillanas, viene a Marbella y llama a Julián Muñoz para que la lleve al hospital, la lleva y se la trae".