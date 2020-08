Makoke alza la bandera blanca a Kiko Matamoros: "Quiero que se recupere y todo vuelva a la normalidad"

MADRID, 4 (CHANCE)

Con un buen deseo y grandes esperanzas ha comenzado Makoke sus vacaciones en su tierra. La exmujer de Kiko Matamoros ansía que las aguas vuelvan a su cauce y así lo pone de manifiesto: "Espero que se acabe pronto todo esto y llegue la normalidad". Se refiere al distanciamiento que vive su hija, Anita, con su padre y a la guerra que se ha desatado entre la joven y la novia de Kiko Matamoros, Marta López. Pero antes de todo esto, Makoke desea que su exmarido se recupere, aun se encuentra ingresado por la complicación que sufrió tras la extirpación de la vesícula que derivó en una pancreatitis. "Lo primero es que se ponga bueno y salga ya. Que todo vuelva a ser como antes y que todo vuelva a su cauce. No quiero darle más importancia", comentaba una sonriente Makoke dispuesta a comenzar sus vacaciones en Málaga sin malos rollos.

Rompiendo una lanza a favor de su hija, Makoke confirmó que esta se interesó por el estado de salud de su padre a través de su hermana Laura Matamoros. Y añade que Kiko conocía este interés de Anita porque la propia Laura se lo comunicó. Respecto a Diego, Makoke solo espera que llegue el momento en que se relaje, se mantenga callado y al margen de disputas que no le competen y en las que, lejos de ayudar y conciliar, aviva las diferencias.

Prefiere no recomendar una peluquería a Marta López -se ha dicho que Anita la vetó en la que quería ser cliente la modelo-, ya que considera que ese no es el problema real. Este, a su juicio, radica en ellos dos.

A continuación te reproducimos la entrevista completa con Makoke.

Europa Press: Bienvenida a Marbella...Makoke: Me parece mentira, venía y he visto a tan poquita gente... He estado todo el mes de julio en Ibiza y ya tenía ganas de venir a mi tierra.E.P: Tuviste otra vez bronca con Kiko...M: Fue el sábado en 'Viva la vida' y yo me tuve que ir porque me dolía lo que estaba diciendo y preferí ausentarme de plató. Espero que se acabe pronto todo esto y llegue la normalidad.E.P: ¿No crees que mejor apaciguar las aguas ahora que está en el hospital?M: Si, si por supuesto. Él había hablado durante toda la semana en 'Sálvame' y yo en mi programa tuve quedar mi punto de vista, y él entró por teléfono. Ojalá no hubiera pasado eso, cada uno tenemos un punto de vista. Pero lo primero es que se ponga bueno y salga ya. Que todo vuelva a ser como antes y que todo vuelva a su cauce. No quiero darle más importancia.E.P: ¿Ana le preguntó a Laura cómo estaba de salud?M: Sí, por supuesto. Él lo sabía porque Laura se lo comentó. Quiero dejar a Anita al margen de todo esto.E.P: Diego se ha posicionado al lado de Marta...M: ¡Que raro! ¡Que extraño!, una cosa que me llama mucho la atención. Lo que no se es a qué espera para callarse. Es un poco cansino, me da igual lo que diga diego. A ver si se le van ya los gatitos que tiene y se relaja un poquito.E.P: ¿Le recomiendas alguna peluquería a marta?M: Es una tontería, un detalle, Marta no es el problema, el problema es entre ellos dos.