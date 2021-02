Makoke asegura que no va a hablar de su hija por respeto

MADRID, 21 (CHANCE)

Hace unos días veíamos como Kiko Matamoros hablaba públicamente desde el plató de 'Sálvame Diario' sobre la relación con su hija, Anita, a la que aseguraba echar mucho de menos y deseaba que pronto se produjera un acercamiento por su parte. Hoy, Makoke ha estado en 'Viva la vida' y ha tenido que responder a su exmarido... y ¡atención! porque en vez de alegrarse por los sentimientos del padre de su hija, la colaboradora le ha lanzado una pullita.

"Lo que más quiero en este mundo es a mi hija, a mí lo único que me dice es que no hable de ella, así yo lo respeto por encima de todo" han sido las palabras que ha expulsado la colaboradora, dando a entender que Kiko Matamoros no la respeta porque habla de ella públicamente.

El vídeo del día Feijóo apuesta por unir “lo que estaba unido” sobre PP y Cs

Lo que sí que ha querido zanjar Makoke es algunas informaciones que se dijeron en el plató de al lado, cuando se aseguraba que padre e hija no se hablaban desde la separación de ambos: "Se dijo que no tenían relación desde que nos separamos, eso no es cierto, no se hablan desde el verano pasado... o sea que yo no tengo nada que ver".

Emma García presionaba un poco a la colaboradora para que hablara públicamente sobre qué le habían parecido las declaraciones de su exmarido y esta solamente confesaba que: "Yo me imagino que tendrá que echar de menos, es su hija, estaría bueno que no echara de menos a su hija". Muy enfadada, Makoke ha zanjado el tema diciendo: "¿Ella ha hablado? No ha hablado, entonces, quién es nadie para hablar de esa persona. Su padre sabe que no quiere que se hable de ella".