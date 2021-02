Makoke se cae de la lista de 'Supervivientes 2021'

MADRID, 22 (CHANCE)

Después de formar parte de la mayoría de las quinielas de los que serán próximos concursantes de 'Supervivientes', Makoke se desmarca del concurso de supervivencia en Honduras. Aunque por el momento el equipo del programa aún no ha confirmado ninguno de los nombres de esta nueva edición 2021, lo cierto es que rostros conocidos como Kiko Rivera, Alexia Rivas, Tom Brusse o Marta López suenen con gran fuerza como posibles habitantes de 'Cayos Cochinos'.La situación económica por la que pasa Makoke en la actualidad ha sido uno de los motivos por los cuales muchas de las quinielas habían contado con la ex mujer de Kiko Matamoros como posible concursante de esta nueva edición que aún está por concretar.Acabando con todos los rumores sobre su posible participación, Makoke ha compartido con sus seguidores estas palabras: "Quiero aclarar que no voy a ir a 'Supervivientes', sí es verdad que hemos hablado pero finalmente no ha podido ser".