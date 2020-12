Makoke coincide con Kiko Matamoros y Marta López en la función de Rafael Amargo

MADRID, 10 (CHANCE)

Si hace unos días veíamos a Makoke y Marta López (colaboradora de televisión) coincidir en un mismo restaurante con Diego Matamoros, hoy hemos visto a la madre de Javier Tudela reencontrarse con su expareja, Kiko Matamoros y su actual novia, Marta, en la función 'Yerma' de Rafael Amargo. Y es que no sabemos si es la primera vez que coinciden los tres en un mismo sitio o no, pero lo cierto es que nos ha sorprendido bastante la casualidad de la vida.

"No la he visto, ni me importan tres pelotas" han sido las primeras palabras que ha expulsado Kiko Matamoros cuando le hemos preguntado por el reencuentro con su exmujer. Además, nos ha asegurado que: "No hemos cruzado nada porque no la hemos visto, pero me da igual si viene o como si no".

Su pareja, Marta López, ha dejado claro que: "No la he visto, pero si la hubiera visto tampoco me hubiese importado" y es que ella quiere seguir estando en un segundo plano y no enfrentarse públicamente contra la exmujer de su pareja.

A Makoke le hemos hecho la misma pregunta y nos ha contestado que: "Me da igual, me he olvidado de que estaba Kiko, me da igual". Cuando le hemos seguido preguntando por su exmarido, ha confesado: "Que pesado, es que no se calla". Y en cuanto los muebles que no le ha devuelto al colaborador, asegura que: "Lo he vendido todo, pero ¿por qué no callan ellos? Luego dicen que la que no suelta el micro soy yo".