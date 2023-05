Makoke le da permiso a María Patiño para que haga público todo lo que sabe de ella

MADRID, 27 (CHANCE)

La guerra en los platós de televisión entre Makoke y Kiko Matamoros parece que nunca termina. Hace unas semanas la colaboradora nos sorprendía opinando sobre la boda de su exmarido y Marta López álamo con unas incendiarias declaraciones que provocaban una revolución en Telecinco. Desde entonces, ambos han estado lanzándose dardos desde un programa a otro.

Este viernes nos hemos encontrado con Makoke en la fiesta organizada por Unicorn y nos ha asegurado que de poder volver al pasado no se casaría de nuevo con Kiko: "No, sabiendo lo que sé, no, evidentemente".

Makoke ha querido dar su opinión acerca de una cuestión que se ha estado tratando en 'Sálvame Diario': ¿qué boda del colaborador tiene más interés? Como no podía ser de otra manera, nos ha dejado claro que para ella "la mía para mí era mi boda, evidentemente valía mucho. Lo que sí que es verdad que fueron dos revistas quienes lo hicieron, era todo el grupo".

Eso sí, la colaboradora ha querido ser justa y ha asegurado que la boda con Marta será más bonita por celebrarse por la iglesia: "una boda por la iglesia, que siempre es mucho más lucida aunque mi notaria era maravillosa. Pero para cada uno su boda es muy bonita y lo intenta hacer con lo mejor. Yo lo intenté hacer con lo mejor que pude, de la mejor manera y creo que lo hicimos con todo el amor del mundo, por lo menos yo".

Makoke nos ha sorprendido porque nos ha confesado sentirse decepcionada con Emma García: "Decepcionada estoy yo con ella" y es que tiene pendiente recriminarle por qué no puede emocionarse si así lo siente ella: "el tema de mis lágrimas, que parece que tampoco tengo derecho ni a llorar".

Además, también nos ha dejado claro que se siente segura respecto a la información que tiene pendiente revelar María Patiño: "Yo no tengo miedo a nada. No tengo ni idea de a lo que se refiere, ni idea. Lleva quince días anunciándolo y no dice nada más. Pues no sé, no lo entiendo., pero bueno". Incluso le ha dado permiso para que publique la información: "si el hacha de guerra no la tengo, estoy diciendo que le doy vía libre, que enseñe lo que quiera que no tengo nada que ocultar".

Por otro lado, Makoke nos ha hablado de su reciente ruptura sentimental y nos ha comentado que su relación con Óscar Ocaña sigue siendo buena a pesar de haber roto: "También se está muy bien pero vamos, que yo tengo muy buena relación con Óscar y vamos, de hecho, me ha traído él así que". Eso sí, nos ha dejado claro que no quiere una segunda oportunidad con él: "Yo no quiero reconciliación, yo ya he estado seis meses no tengo ganas de tener pareja".

No cabe duda de que a pesar de las polémicas Makoke se encuentra muy feliz siendo soltera aunque no descarta sentir un flechazo en la fiesta de la productora Unicorn: "estoy muy feliz sola, mi vida está muy llena sola y tengo unos hijos maravillosos, unas amigas estupendas, una familia estoy muy plena, muy llena. Ahora mismo ya he tenido muchos años pareja y ahora mismo no tengo ganas de tener pareja. A lo mejor, a lo mejor pero lo dudo porque los conozco a todos pero bueno, nunca se sabe".