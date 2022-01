Makoke le da una segunda oportunidad al amor de la mano de Javier Berrio

MADRID, 16 (CHANCE)

Después de haberse dado un tiempo en su relación, Makoke confirma que Javier Berrio y ella han vuelto a darse una oportunidad en el amor. "Hemos estado en tenerife y en la vida hay que fluir y dejarse llevar por los sentimientos. Y, de repente, sientes y hay que vivir y amar" nos ha confesado la colaboradora de televisión sobre los motivos que le han llevado a tomar esta decisión.Completamente enamorada del empresario con el que ha vuelto a creer en el amor una vez más, Makoke solo tuvo bonitas palabras para su chico pero sin olvidarse de su última ex pareja, Tony Spina, con el que también fue muy feliz. "Es una persona maravillosa, yo creo que es la mejor persona que se ha cruzado en mi vida. Tampoco quiero decir eso porque Tony también era fantástico". En uno de los mejores momentos a nivel personal, profesional y familiar, la colaboradora de televisión nos confiesa: "Estoy viviendo un momento súper feliz, sobre todo porque estoy súper bien rodeada, tengo unos hijos maravillosos y me siento una afortunada en la vida".Disfrutando del amor en esta nueva etapa de su vida en la que ella vive en Madrid donde cumple con sus compromisos profesionales y familiares mientras que Javier está instalado en Ibiza, Makoke asegura que no tienen intención de irse a vivir juntos: "Tengo cosas que hacer aquí, pero yo creo que lo ideal en la vida, si se puede y nos lo podemos permitir, es estar un poquito de todo. Y eso es lo que estamos haciendo ahora".Cansada de la permanente lucha mediática que mantiene con Kiko Matamoros, Makoke le desea lo mejor al colaborador de televisión con Marta López con la que incluso tiene planes de boda: "Yo le quiero y que sea feliz porque es el padre de mi hija".