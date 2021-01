Makoke se defiende públicamente de las acusaciones de Kiko Matamoros y este le advierte

MADRID, 31 (CHANCE)

La guerra entre Makoke y Kiko Matamoros lleva servida mucho tiempo, incluso años, pero lo cierto es que no habíamos visto una situación igual entre ellos. Desde que el colaborador de televisión se sentase en el Deluxe para hablar de sus problemas con la cocaína y sobre un intento de asesinato... la relación entre ellos está peor que nunca. Después de todo lo que dijo en esa entrevista, Makoke ha tenido fuerzas para regresar a Viva la vida y contestarle públicamente, ya que entre cosas, su exmarido afirmó que ella consumía con él.

En cuanto a las adicciones de las que habló Kiko Matamoros, su exmujer declaró en su programa: "No me voy a meter en el barro con él, no voy a participar de este juego tan sucio, no voy a reconocer ni desmentir nada... Amo mucho a mi gente y por amor no voy a contestar a ninguna de estas declaraciones". Sin afirmar ni desmentir, Makoke no quiso entrar en detalles.

La madre de Anita Matamoros explicaba que le daba mucha pena lo que está ocurriendo entre ella y su exmarido porque hubo una época en la que estaban muy enamorados: "Hubo mucho amor y hubo momentos felices, yo luché mucho por él y por nuestra relación, me duele mucho que él tenga esa lectura".

"Me ha llamado de todo, me ha acusado de cosas horribles, me ha llegado a llamar 'puta', ¿de verdad yo me merezco esto?" aseguraba la colaboradora de televisión, desahogándose con Emma García y mostrando su dolor mirando a cámara.

En cuanto al intento de asesinato que sufrió Kiko Matamoros, Makoke no ha querido hablar detalladamente sobre ello, pero tira balones fuera y deja entrever que ella no tenía nada que ver: "Yo no me voy a meter en el fango, es algo que llegó a nuestros oídos hace 14 años y vete tú a saber si es verdad o no, ¿por qué tengo yo que hablar de un tema del que no quiero hablar?"