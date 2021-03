Makoke denuncia a Kiko Matamoros para verlo en el calabozo

MADRID, 8 (CHANCE)

Makoke quiere sentar en el banquillo de los acusados a su ex marido Kiko Matamoros. En esta ocasión ha sido el propio colaborador de 'Sálvame' el que ha reconocido que la madre de su hija Anita le ha denunciado por amenazas, motivo por el que tuvo que presenciarse en la comisaría central le Leganitos, en Madrid.Intentando explicar lo sucedido para que no exista ninguna duda, Kiko asegura que su abogado es su hermano mayor aunque no quiso avisarle porque se encuentra algo pachucho y no quería preocuparle. "Se hicieron las diligencias pertinentes y el jefe de policía dijo que me pusieran en libertad. Se fijó una vista rápida para el jueves, no pudo ser y se cambió de juzgado y se hizo el viernes. La fiscalía ha solicitado una serie de pruebas y están pendientes de que el juzgado Número 2 de Pozuelo resuelva si hay juicio o se archiva" ha explicado Matamoros.Muy tranquilo y dejando claro que él no ha amenazado a nadie, el colaborador de 'Sálvame' comenta: "Pensaban que yo iba a estar ingresado en un calabozo dos días hasta que saliera el juicio, no ha sido así porque la justicia ha considerado que era gratuito e innecesario. No entiendo por qué ha ido a Majadahonda, una jurisdicción diferente a la que le corresponde, en lugar de ir a Pozuelo". Apoyando a Kiko en este nuevo bache al que se enfrenta, algunos de sus compañeros han criticado la actuación de Makoke que ha utilizado un tema tan delicado como las amenazas para ir en contra de su ex marido.

