Makoke desmiente rotundamente fiestas ilegales en su domicilio

MADRID, 9 (CHANCE)

Situada en el ojo del huracán tras la última denuncia a su ex marido Kiko Matamoros por supuestas amenazas y con la que pretendía que el colaborador de 'Sálvame' acabara en el calabozo, Makoke vuelve a ser objeto de críticas por una supuesta fiesta ilegal organizada en su domicilio y por la que tuvo que presenciarse la policía.Mientras que Javier Tudela ya ha explica que no se trataba de ninguna fiesta y ilegal y que tan solo estaban disfrutando de una cena con música los convivientes en el domicilio, una de las vecinas de la colaboradora de televisión insiste en la actitud imprudente de Makoke en plena pandemia por la Covid-19.Según se explica en la denuncia pública, la ex mujer de Kiko Matamoros habría organizado fiestas ilegales en su casa de la Finquilla que supuestamente se alargaban más allá de la hora del toque de queda impidiendo el descanso de los vecinos, motivo por el cual habrían terminado llamando a la policía.Cansada de los testimonios falsos que se están diciendo en algunos de los programas de televisión, Makoke ha utilizado su cuenta de Instagram para enviar un mensaje muy claro a todos sus seguidores: "Entro por aquí un momentito porque a mí estas cosas no me gustan decirlas por aquí, a través de Instagram, pero no me queda más remedio que dar explicaciones. Las informaciones que se están dando esta tarde en televisión son absolutamente falsas, se han dicho cosas que no son ciertas, que si hay un familiar mío con Covid y una serie de cosas por las cuales ya están tomadas las medidas pertinentes. No tengo nada más que decir, que paséis una feliz tarde".Con estas declaraciones la ex colaboradora de 'Sálvame' pretende zanjar la polémica sobres estas fiestas que, según ella, no son como se está contando.

