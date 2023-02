Makoke se desvincula de la polémica de Kiko Matamoros y Marta López Álamo

MADRID, 4 (CHANCE)

Este viernes Kiko Matamoros zanjaba todo tipo de especulación sobre el bulo que salió a la luz hace unos días sobre una supuesta infidelidad de su pareja, Marta López Álamo, cuando éste concursaba en 'Supervivientes'. Una información falsa que llegaba a algunos colaboradores de 'Sálvame' en aquel momento, pero que hasta esta semana no se trataba de forma pública.

Matamoros dejó claro que no tiene ninguna duda de su novia, que confía plenamente en ella y que la información es completamente falsa. Unas palabras que María Patiño apoyaba al asegurar que ella misma había investigado y que se trataba de un bulo que se rumoreó con la intención de hacer daño.

Al parecer dicha información la manejaba Avilés, pero también le pudo haber llegado a Makoke cuando colaboraba en 'Viva la vida', al menos, eso se dio a entender en el plató de 'Sálvame' por la tarde. Europa Press le preguntaba a la susodicha por esta polémica y lo cierto es que se quedaba muy sorprendida: "no tengo ni idea de lo que estás refiriéndote, es que me estoy quedando alucinada, no tengo ni idea, ni quiero pronunciarme, además no entiendo nada".

Makoke se dejaba ver en la presentación del libro de María Edite, 'Bailando en las sombras', donde expone la lucha por lograr que Julio Iglesias reconozca a su hijo, Javier Sánchez Santos, y a la salida recordaba su relación sentimental con el cantante: "yo tengo muy buen recuerdo la verdad, no puedo decir lo contrario, tengo un recuerdo muy bonito, conmigo se portó súper bien, fue casi un año y la verdad que no puedo decir palabras malas, eso no quita para apoyar la justicia".

La colaboradora nos dejaba claro que su romance con el artista "fue bonito" por lo que "no puedo decir nada malo de él" ya que se porto como "un caballero" y añade: "otra cosa que yo me hubiera quedado embarazada y que luego le fuera reclamado, creo que ahí no ha estado a la altura", mostrando su apoyo a María Edite.