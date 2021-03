Makoke guarda silencio sobre su conflicto con Kiko Matamoros

MADRID, 13 (CHANCE)

La guerra judicial entre Makoke y Kiko Matamoros está servida. La información ha trascendido a la esfera pública y el colaborador de televisión ha asegurado que no entiende cómo se han filtrado todos los datos de lo que ha ocurrido si él en ningún momento ha contado públicamente, ni a compañeros de profesión la última hora de lo que su exmujer ha hecho.

Hemos pillado a Makoke tomando algo en un restaurante en el centro de Madrid y la hemos preguntado por la última polémica y nos ha llamado mucho la atención la actitud que ésta ha tenido con las cámaras de la prensa, ya que no ha querido ni confirmar ni desmentir nada, simplemente ha asegurado que no tiene nada que decir: "No voy a decir nada".

La colaboradora de televisión no quiere comentar la denuncia que ha interpuesto contra su exmarido en la que alega que tiene miedo de Kiko Matamoros por las amenazas que ha recibido y además, por la práctica que el tiene de boxeo... algo que nos ha dejado boquiabiertos, pero que ella asegura que: "No voy a decir nada".

Tendremos que esperar a ver si en las próximas horas, Makoke habla en 'Viva la vida' sobre la nueva batalla judicial que hay abierta contra su exmarido, ya que parece que a los medios de comunicación no les va a atender si no se trata de una entrevista en el programa donde colabora.