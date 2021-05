Makoke habla de su nueva pareja

MADRID, 29 (CHANCE)

Makoke está en el centro de la polémica porque han salido publicadas en una revista de tirana nacional unas imágenes con su nueva pareja. Algo que ha extrañado muy y mucho porque no se entiende cómo unas fotografías privadas se han filtrado a un medio de comunicación.

Hemos pillado a Makoke viniendo de Palma de Mallorca y nos has confesado que está: "Muy bien", eso sí, parece que no quiere decir absolutamente nada de su pareja: "No voy a deciros nada".

El vídeo del día Los 27 y la Eurocámara son incapaces de lograr un acuerdo sobre la PAC

Lo que sí que nos ha querido decir la colaboradora de televisión es cómo es el hombre que ha conseguido robarla el corazón: "Es precioso, es una persona estupenda, pero no voy a decir nada" y lo cierto es que vemos como se le dibuja una sonrisa en su rostro cuando habla de él.

En cuanto a las informaciones que han sido publicadas que aseguran que se va a quedar sin casa, Makoke asegura que es mentira: "Se han dicho muchas tonterías, eso son problemas que tengo yo, pero no por mi culpa, las informaciones que se han dicho son mentira, llevan diciendo tres años que me van a echar de mi casa".

La colaboradora ha aprovechado para felicitar a Laura Matamoros por su futura maternidad: "Enhorabuena por ella" y nos ha dicho que está muy contenta porque la pareja de su hijo dará a luz en breve: "Sale de cuentas en julio, ellos están muy bien y estupendo" algo de lo que tiene muchas ganas: "Tengo muchas ganas de ver al bebé, cuando le vea me voy a morir, Javi va a ser un padrazo, como es con todo en la vida. Les veo con mucha tranquilidad".