Makoke, más unida que nunca a su hija Anita tras el recrudecimiento de su guerra con Kiko Matamoros

MADRID, 28 (CHANCE)

En el momento álgido de su guerra con Kiko Matamoros, Makoke ha encontrado un gran apoyo en sus hijos Anita y Javier Tudela. Y es que la influencer, que sigue sin hablarse con su padre, está más unida que nunca a su madre, de la que apenas se separa. Después de cuestionar la virilidad del que fue su pareja durante 20 años - tras atacarla éste hablando de las múltiples deslealtades y confesar que ya no le atraía como mujer - la colaboradora ha disfrutado de una relajada comida con sus hijos.

Lejos de estar afectada por los ataques de Kiko Matamoros, Makoke ha presumido de buena relación con Anita, Javier y las parejas de éstos, David Salvador y Marina Romero. La feliz familia disfrutó de una tranquila comida en el restaurante que el primogénito de la exmodelo regenta a las afueras de la capital en la que reinaron las risas y el ambiente relajado.

Feliz tras esta reunión familiar con la que da una "guantá" sin manos a Kiko Matamoros demostrando que Anita está a su lado incondicionalmente, la colaboradora de "Viva la vida" ha lanzado un claro mensaje a su ex marido, confesando que "ojalá" termine la guerra con el padre de su hija. "Yo ya no voy a hablar más. Espero que no me caliente, es que claro yo acudo a mi puesto de trabajo y no me queda más remedio que contestar las barbaridades que dice, pero espero que todo se acabe por el bien de todos", asegura una firme Makoke, que no duda en advertir al polémico contertulio que si él habla ella le responderá.

La malagueña sostiene que aunque "Anita no ve nada", quiere que termine esta guerra mediática entre sus padres: "¿quién no va a querer acabar con esto tan feo?" . Eso sí, se despide con otro mensajito a Kiko Matamoros al hablar de la buena relación que mantiene con Javier Tudela padre: "Hay cordialidad que es lo que tiene que ser cuando se comparte un hijo y me da igual lo que le guste a Kiko o no"