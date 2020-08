Makoke presenta a su nuevo 'amigo especial' con una declaración de amor

MADRID, 23 (CHANCE)

Mucho se ha hablado de Makoke en este verano, en primer lugar por los conflictos mediáticos que ha tenido con Kiko Matamoros y más tarde, por haber encontrado de nuevo el amor. Esta segunda información la sacó el programa en la que ella misma colabora, Viva la vida, y provocó que la protagonista de esta noticia se cogiera un brutal enfado con sus jefes por haber sacado a la luz algo que ella no quería haberlo hecho.

Parece que las vacaciones de Makoke se acaban hoy y es que la colaboradora ha vuelto de Ibiza y ha aprovechado su tiempo muerto en los aeropuertos para publicar una fotografía en la que la vemos muy bien acompañada y lo más sorprendente es el texto que ha establecido en dicha imagen:

"Cuando los momentos son tan únicos y maravillosos, el no encontrar las palabras adecuadas, es síntoma de que ha sido muy muy especial, y esto es lo que me pasa a mi, en estos momentos, lo que sí tengo claro que tú has sido el gran culpable de ello, Gracias por tanto, Te quiero"

Toda una declaración de intenciones que nos ha dejado con la boca abierta porque en la imagen podemos ver como Makoke se abraza a un hombre que hasta ahora, ha sido desconocido en el perfil de la colaboradora. Emilio Castillejos es el nombre que recibe la persona que ha sabido sacarle a la colaboradora la mejor de todas las sonrisas.