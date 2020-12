Makoke presume de relación con Javier Berrio junto a su hijo Javier Tudela

MADRID, 17 (CHANCE)Volviendo a las andadas en cuanto a los enfrentamientos con su exmarido Kiko Matamoros se refiere, Makoke aprovechó su tiempo libre para presumir de nueva relación por las calles de Madrid. Demostrando que la relación que mantiene con su hijo es muy especial, esta vez Makoke disfrutó de un agradable almuerzo junto a su pareja Javier Berrio en el restaurante propiedad de su hijo.

Aunque precisamente Javier Tudela ha sido uno de los motivos dediscusión entre Kiko y Makoke en las últimas semanas, lo cierto es que madre e hijo comparten una maravillosa relación de la que presumen siempre que pueden. A la espera de que Makoke le termine devolviendo todos los muebles que supuestamente se ha quedado, Kiko prefiere no seguir con el enfrentamiento mediático con su ex mujer ya que eso no ayuda a que la relación con su hija Anita Matamoros mejore.

Apostando por un look muy cómodo y deportivo para la ocasión,Makoke eligió leggings en gris con chaqueta estilo plumífero en negro y bolso de cadena estilo Chanel. A pesar de la diferencia de edad que existe entre ellos, lo cierto es que Javier Berrio ha sabido encajar a la perfección en el círculo social y familiar de su chica manteniéndose al margen del foco mediático que rodea su día a día