Makoke se pronuncia tras la el embarazo sorpresa de Laura Matamoros y su reconciliación con Benji Aparicio

Muy bronceada después de unas vacaciones de ensueño en el Mar Rojo, Makoke ha reaparecido en el concierto de Taburete en el madrileño teatro de La Latina. Con un look total black con shorts, camiseta escotada y botas cowboy, la exmujer de Kiko Matamoros nos ha confesado sus ganas de convertirse en abuela - Javier Tudela y Marina Romero están a punto de convertirse en padres de su primer hijo - y se ha pronunciado por primera vez sobre el embarazo de Laura Matamoros y su inesperada reconciliación con Benji Aparicio tras un mes separados.

- CHANCE: ¿Qué tal Makoke? ¿Muy fan de Taburete?

- MAKOKE: Me encanta, tenía muchísimas ganas, estoy recién llegada, y me encanta, la verdad que es un grupo que ha empezado hace poquito y estoy super enganchada a sus canciones, me gusta muchísimo. Por lo menos podemos empezar a disfrutar de la música. Eso siempre es bueno.

- CH: vienes muy morena y ese sol no es de madrid*

- MAKOKE: Pues no. He estado de vacaciones en el Mar Rojo que no lo conocía, en Egipto. Encantada, feliz y super bien porque me ha encantado. Una experiencia* he buceado por primera vez en mi vida y la verdad que muy bien, muy contenta y muy feliz.

- CH: ¿Qué planes tienes de cara la verano?

- MAKOKE: Bueno* pues en principio me iré a Málaga porque tengo una boda de una sobrina mía, luego me iré con Anita unos días también a Ibiza. Luego en Marbella también vamos a estar 15 días que hemos cogido un apartamento con la niña, el día 9 sale de cuentas Marina que me imagino que con muchas ganas y muchos nervios. No podemos hacer muchos planes porque es un verano especial que vamos a tener nuevo miembro en la familia, dependiendo de eso ya veremos*

- CH: ¿Cómo llevas que te llamen abuela?

- MAKOKE: Fatal. Lo llevo fatal.

- CH: es un nombre, luego ya el espíritu es otro*

- MAKOKE: ya, ya de hecho tengo yo previsto irme la segunda quincena de julio que el niño nace el día 9. En cuanto nazca lo veo poco, pero luego lo veré y moriré y no me querré ir. Pero bueno.

- CH: ¿Qué tipo de abuela crees que serás?

- MAKOKE: De madre fui muy apegada y muy pesada. Fui una madre muy pesada. Espero de abuela no ser tanto porque además sabes la cosa que al final el niño no es mío, que tiene su madre, yo creo que voy a ser un poco, me derretiré porque me encantan los niños.

- CH: El que va ser abuelo otra vez es Kiko ¿Qué te parece lo de Laura, embarazo de nuevo, ruptura con Benji?

- MAKOKE: Es la vida, cosas que pasan y espero que ese niño al final los una y que a la tercera va la vencida.

- CH: le damos la enhorabuena a Kiko*

- MAKOKE: Por supuesto que sí, claro que sí. Eso siempre es una buena noticia.

- CH: se quiere animar también como papá*

- MAKOKE: pues también, los niños siempre son bienvenidos*

- CH: hay un debate por su edad, ¿tu le das el aprobado para ser papá nuevamente?

- MAKOKE: nada, nada, venga hasta luego.