Makoke se pronuncia irónica tras los últimos retoques estéticos de Kiko Matamoros

MADRID, 29 (CHANCE)

Haciendo gala de la maravillosa relación que le une a sus hijos, Makoke ha disfrutado de una divertida cena en familia en la que no faltaron ni Anita Matamoros ni Javier Tudela, acompañado por su novia, Marina Romero, su pequeño Javier - de apenas dos semanas de edad - e incluso su suegra, Noemi.

De lo más risueña, la colaboradora televisiva ha confesado que lleva "fatal" que le llamen abuela "porque el nombre de abuela es muy feo", pero confiesa que "estoy feliz. Se me cae la baba. No puede haber un niño más bueno en el mundo"

Feliz a pesar de su reciente ruptura con su último novio, Luis Martínez, con el que apenas ha vivido tres meses de intensa relación, Makoke prefiere no dar crédito a las informaciones que apuntan a que el empresario la habría dejado porque él tenía que pagarlo todo. "Eso no es verdad, no me creo nada", asegura, confesando que la ruptura ha sido de mutuo acuerdo: "Nos hemos dejado mutuamente y ya está". "No hablo de Luis, es una persona anónima. Me parece fatal que porque se le vea conmigo se hable de su profesión. Es un gran profesional y un padrazo", ha señalado, afirmando que "por supuesto" que guarda un bonito recuerdo de él.

Muy irónica con los recientes estéticos de Kiko Matamoros y preguntando curiosa qué le pasa y si se ha operado de todo, Makoke asegura que le parece "fenomenal" que se haya puesto más guapo, aunque tira un dardo al señalar que "siempre se ha operado de todo". "Ya tiene la tableta para lucirla este verano, aunque el pobre se va a quedar de reposo todo el mes de julio, qué putada", ha comentado de lo más sonriente, afirmando que "va a estar guapísimo" y que no cree que se haya gastado 40.000 euros porque "la clínica Bruselas le hace oferta seguro".

Acerca del sorprendente romance de Javier Tudela padre con la millonaria Raquel Bernal - ex de Álvaro Muñoz Escassi - su hijo Javi confiesa que es "una empresaria muy guapa. Después de mi madre la mejor que se ha buscado. Es una magnifica persona, he estado hablando con ella y es la leche de mujer".