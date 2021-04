Malena Gracia y Arévalo, cada día más enamorados, ya hablan de boda

MADRID, 14 (CHANCE)

Disfrutando de su relación como una pareja de quinceañeros, Arévalo y Malena Gracia no descartan planes de boda en un futuro. Cada día más enamorados y felices juntos, ambos reconocieron que después de muchos años de trabajo juntos han encontrado el equilibrio perfecto entre lo profesional y lo personal formando una pareja muy compenetrada. Aunque la Covid-19 no les ha permitido estar todo el tiempo que les gustaría juntos, la pareja no descarta darse el 'sí, quiero' ya que no pueden estar más felices del paso que han dado en sus vidas.

- Feliz día del beso pareja.

- ARÉVALO: Lo hemos celebrado con vosotros ahora y muchos que nos hemos dado.

- ¿Cómo estáis vosotros?

- MALENA: Muy felices, nos vemos cuando podemos, con el Covid y todo esto no siempre se puede, pero hemos venido a grabar y aquí estamos juntos en el Bingo.

- ARÉVALO: A ver si abren ya de una vez y podemos trasladarnos, ella a Valencia y yo a Madrid, encontrarnos más, pero de momento hemos aprovechado el tema de trabajo que está muy complicado.

- La relación a distancia no sé cómo la lleváis, tenéis pensado compartir vida y vivir juntos.

- MALENA: Hablamos todos los días veinte mil veces, no hay distancia, pero cuando todo esto pase nos los plantearemos.

- ¿Os lo habéis planteado?

- MALENA: Y más cosas.

- Dijiste que no descartas boda.

- ARÉVALO: No, Malena es una mujer que quiero mucho, son muchos años y aunque ahora estamos más unidos que nunca esto tiene que terminar con un final bonito.

- MALENA: Final muy feliz.

- ¿Ya ha habido petición?

- ARÉVALO: Todavía no, no hace falta hacer eso. Yo solo he dicho que algún día nos vamos a casar, ella está de acuerdo y yo también, pero todo llegará, no podemos hacerlo tan rápido todo.

- Pero estás de acuerdo en que no hace falta hacer eso o te gusta que hinquen rodilla.

- MALENA: Yo soy muy tradicional, lo hará, en su día, pero cuando no se caiga de la bañera y esas cosas que se ha caído.

- ¿Cómo definirías a Malena?

- ARÉVALO: Es una mujer diez, es estupenda en todos los aspectos, es cariñosa, es muy amiga de sus amigos y sobre todo una mujer de los pies a la cabeza, le gusta ir siempre bien vestida, elegante, no te la encuentras nunca desfavorecida, todo lo contrario. Tú ganas hasta sin pijama.

- ¿Cómo lo devuelves el piropo?

- MALENA: Él es un caballerazo de los que ya quedan pocos, es cariñoso, es bueno, me quiere, qué más se puede pedir. Con solo una mirada sabemos lo que quiere uno y el otro. Son muchos años de trabajar juntos, de amistad, de querernos, hay mucha unión. No puedo decir más, estamos muy felices.

- Las familias muy felices.

- ARÉVALO: Mi hija que para mí es mi vinculo principal está loca con Malena, la quiere mucho. Cuando hablamos me ha dicho papá, pórtate bien y que no se enfade Malena.

- ¿Cómo está tu amigo Bertín?

- ARÉVALO: Muy bien, estupendamente, gracias a Dios es un matrimonio que, aunque se han superado se llevan muy bien los dos. Hoy he hablado con él y venía de su casa de ver a sus hijos, de ver a Fabiola y todo muy bien. Yo estoy muy contento porque los adoro a todos, que estén así me da mucha alegría. Ella ha estado encantadora cuando dice yo creo que esto es mucho, yo necesito menos dinero, no ha sido una mujer egoísta ni nada. Ha demostrado lo que siempre ha presumido Bertín de ella, que es una mujer 10. Una madre increíble y esto es lo bonito, creo que las parejas no deben terminar odiándose, de alguna manera siendo amigos por el bien de todos.

- Bertín ha dicho que es la mujer de su vida y que no pretende enamorarse.

- ARÉVALO: Me consta que es así, Bertín de ella siempre ha hablado muy bien y Fabiola de Bertín también.

- ¿Cuándo nos vamos de boda?

- ARÉVALO: Aún tardará la cosa, todo tan rápido no puede ser. Eso ya lo iremos diciendo. No podemos decir nada, es una exclusiva muy grande. Nosotros queremos irnos de vacaciones, al Caribe o a Gandía. A Malena le encanta viajar, es una de las cosas que yo tengo que empezar a asimilar porque a mí lo que me encanta es no viajar.

- ¿Estáis viendo la serie documental de Rocío Carrasco?

- ARÉVALO: Yo solamente vie el primer capítulo, tuve suficiente, el único comentario que hice es que me dio mucha pena ver a Rocío Carrasco así, a mí Antonio David nuca me ha caído bien. No he visto ninguno más. El beneficio de la duda lo tienes que tener, que me caiga mal Antonio David no quiere decir que sea lo que le está diciendo la mujer, no lo sé. Las caras que ponen, la forma agresiva que tiene y lo que están diciendo otras personas*

- MALENA: Yo tengo que decir que la creo, que la entiendo y que la apoyo en todo absolutamente, en el siglo XXI que las mujeres tengamos que aguantar esto, me parece muy fuerte. Él ha sido siempre de sobrado y de que ella era la culpable. El silencio de ella no significaba que fuera culpable, solo que necesitaba su tiempo para superarlo, a veces las cosas son duras. Desde aquí todo mi apoyo a Rocío, estoy en contra del maltrato absolutamente y ojalá se demuestre que la inocente y la que se salva en esta historia es ella. En las relaciones de dos es tan complicado, todo mi apoyo a Rocío.

- Malena se ha comentado que Rodríguez Menéndez la quiso hundir, habla con pavor. Tú le conociste.

- MALENA: Yo de este individuo por decir algún apelativo, ya no quiero hablar, creo que a se dijo mucho en su día, me hizo mucho daño, dijo cosas terribles y yo también le tenía miedo.