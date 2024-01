Malena Gracia se despide de Paco Arévalo

MADRID, 4 (CHANCE)

La muerte de Paco Arévalo a los 76 años de manera repentina ha dejado impactados a todo el mundo del espectáculo, pero también a esos grandes amigos que cosechó a lo largo de su carrera profesional. Malena Gracia, la última pareja conocida del cómico, ha querido despedirse de él por su perfil de Instagram y le ha mandado una dedicatoria de lo más emotiva.

Aunque los últimos años de la pareja estuvieron protagonizados por discrepancias públicas, parece que Malena se queda con todo lo bueno que vivió al lado del actor:

"Cariño te voy a echar de menos, me dejaste un gran vacío, hoy te lloramos todos los que te queríamos, a pesar de nuestras diferencias en esta ultima etapa, siempre te quise y te querré D.E.P" confesaba la cantante a través de una publicación en su Instagram.

Tras su sonada ruptura con él, Malena siempre tuvo bonitas palabras para él a pesar de sus diferencias: "Siempre lo he dicho, le deseo todo lo mejor, toda mi vida lo he admirado, es un hombre que profesionalmente chapó, muy luchador, murió su mujer, le han pasado muchas cosas pero yo creo que no era la persona para mí" confesaba meses después de romper su relación.

De esta manera, Malena se ha despedido de uno de sus grandes amores, al que ha tenido en aprecio durante todos estos años y con el que compartió un trocito de su vida.