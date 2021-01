Malena Gracia se muestra tajante y muy crítica con Leticia Sabater

MADRID, 7 (CHANCE)

Hace unos días nos quedábamos sorprendidos ante la noticia de que Leticia Sabater había orginado una fiesta ilegal en su casa en fin de año. Un comportamiento que ha sido muy criticado y que muchos rostros conocidas han mostrado su descontento en redes sociales y medios de comunicación. En esta ocasión, Malena Gracia nos ha confesado qué le parece lo que ha sucedido con la artista y ¡atención! porque ha sido de lo más crítica posible.

"Que le pongan una multa o que cumpla lo que tenga que cumplir si ella estaba ahí y lo ha consentido" ha explicado Malena Gracia de forma muy crítica. Además la artista ha asegurado que ella ha pasado por épocas muy malas económicamente, pero no se le ha ocurrido ofrecer una su casa para eso: "Me he visto mal de dinero y no he alquilado mi casa, porque no me gusta que venga gente a mi casa".

A pesar de que Leticia Sabater se lo recomendó en alguna ocasión, Malena no ha organizado fiestas en su hogar: "Ella me dijo '¿por qué no la alquilas? en la vida alquilaría mi casa. Prefiero irme a una casa más pequeña, pero alquilarla y armar todos esos pifostios que ha hecho esta señora, yo creo que no merece la pena. Ahora va a costar más la multa que la tontería de la fiesta".

Malena también ha aprovechado para mandarle un mensaje a Pilar Yuste, la que fuera su representante y a la que pide que pague a sus representados: "Paga a la gente que solo te importa la pasta, veo, para a los que tienes que pagar, que ya lo dicen las televisiones". Aunque asegura que con ella no tuvo problemas de dinero, confiesa que sí la trató mal: "Tratarme mal porque yo pienso que lo que me hizo fue bullying aquella noche. Y no tiene que hacerme esto puesto que hemos trabajado juntas. No hay que despreciar a nadie, nadie es menos y nadie es más".