Malestar en el CGPJ por el aval del Constitucional a la reforma que le prohíbe hacer nombramientos en funciones

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han recibido con malestar la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de avalar la reforma legal que impide al órgano de gobierno de los jueces realizar nombramientos discrecionales cuando se encuentra --como el actual-- con el mandato caducado, lo que ha llevado al Tribunal Supremo (TS) al borde del colapso por la crisis de vacantes.

Fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press apuntan que varios vocales han valorado "negativamente" el fallo del tribunal de garantías que se ha dado a conocer este lunes tras celebrarse un Pleno monográfico para abordar el recurso de Vox y el del PP contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobada en marzo de 2021 que limita las competencias de un Consejo en funciones.

La decisión del Constitucional, que se ha hecho pública este lunes pasadas las 14.00 horas, ha acumulado esta misma tarde varios detractores en el propio CGPJ. Las voces consultadas por Europa Press han asegurado que, aunque algunos vocales ya esperaban que la corte de garantías se pronunciara en el sentido que lo ha hecho, el malestar ha sido evidente.

No obstante, dentro del CGPJ también hay algunas voces que, aunque no estaban de acuerdo con las limitaciones de funciones durante el periodo de interinidad, coinciden con el TC en que no era inconstitucional.

Dichas fuentes han indicado que de momento los miembros del Consejo no han tenido ocasión de abordar el asunto. Está previsto que este jueves se reúna la Comisión Permanente del CGPJ, aunque hasta ahora no ha trascendido el orden del día ni si se incluirá en este algún punto para estudiar la resolución del tribunal de garantías.

LA MAYORÍA PROGRESISTA DEL TC

Este lunes el Constitucional ha debatido durante cuatro horas los dos borradores que había sobre la mesa: uno de la magistrada progresista María Luisa Balaguer sobre el recurso de Vox, que proponía avalar la reforma; y otro del magistrado conservador César Tolosa sobre el recurso del PP contra la misma modificación legal, que abogaba por tumbarla.

Fuentes del TC han indicado a esta agencia de noticias que, tal y como estaba previsto, la mayoría de los magistrados --los 7 progresistas frente a los 4 conservadores-- se ha decantado por la ponencia de Balaguer, que ahora se encargará también de la relativa al recurso 'popular' después de que Tolosa haya declinado adaptar su borrador al sentir de la mayoría del Pleno.

Además de Tolosa, los otros tres magistrados del bloque conservador --Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel-- han anunciado voto particular contra esta sentencia.

Algunas voces del órgano de gobierno de los jueces apuntan directamente a la ponencia de Balaguer como "el mero voluntarismo del poder" frente a la "razón jurídica" que creen que sí estaba presente en el borrador de Tolosa.

EL IMPACTO DE LA REFORMA

Cabe recordar que la imposibilidad legal de que el CGPJ haga nombramientos discrecionales ha llevado al Tribunal Supremo (TS) al borde del colapso, con un total de 23 plazas sin cubrir, una situación que afecta ya a todas sus salas.

Durante la apertura del año judicial, celebrada el pasado 7 de septiembre, el presidente interino del TS, Francisco Marín Castán, calificó el panorama de "desolador".

Del total de vacantes, se registran 2 en la Sala de lo Civil, 1 en la de lo Penal, 11 en la de lo Contencioso-Administrativo, 6 en la de lo Social y 3 en la de lo Militar.