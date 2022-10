Malestar en vocales conservadores del CGPJ por problemas con las invitaciones al 12-O

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han mostrado su malestar por problemas con las invitaciones para el desfile por el Día de la Fiesta Nacional de España, que se celebra el 12 de octubre.

En concreto, según han informado fuentes del CGPJ a Europa Press, vocales conservadores recibieron la semana pasada la invitación de Casa Real para acudir a la recepción, que siempre llega junto con la del Gobierno, para asistir a la parada militar.

No obstante, aseguran que en esta ocasión no han recibido la invitación del Ejecutivo y que el Ministerio de Defensa trasladó que "cursan las invitaciones que indica Presidencia del Gobierno y que este año, por primera vez, no estaban invitados".

El lunes por la tarde, según indican las mismas fuentes, el Gobierno "cambió repentinamente de opinión" y llegaron las invitaciones a los vocales con la expresa mención de que, por primera vez, "eran sin acompañante", lo que para los vocales "da idea de la precipitación e improvisación".

Ante esta situación, uno de los vocales conservadores remitió un correo electrónico a la ministra de Defensa, Margarita Robles, comunicando que no asistiría a la parada militar, misma decisión que tomaron otros de sus compañeros. Sin embargo, los vocales conservadores del CGPJ sí asistirán al acto de la Casa Real.