Mallada afirma en la convención nacional del PP que el partido "está preparado para gobernar Asturias"

OVIEDO/VALENCIA, 2 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Asturias y portavoz de la formación en la Junta General del Principado, Teresa Mallada, ha afirmado este sábado durante su intervención en la convención nacional del Partido Popular celebrada en Valencia que "el partido está preparado para gobernar Asturias y cambiar resignación por ilusión".

Teresa Mallada ha asegurado que "el Partido Popular de Asturias está preparado para gobernar, para hacer que Asturias salga de su decadencia y emprenda la senda de la competitividad. Para ser capaces de cambiar resignación por ilusión".

La presidenta del PP de Asturias ha hecho estas declaraciones durante su intervención en esta tarde en la mesa 'La alternativa necesaria', moderada por la vicesecretaria de Organización, Ana Beltrán, dentro de la Convención Nacional del Partido Popular que estos días tiene lugar en Valencia.

Mallada ha defendido la necesidad de un cambio en Asturias "para dejar de liderar en negativo todos los indicadores socioeconómicos de España: la peor tasa de actividad de España, el peor crecimiento de PIB de toda España, el mayor índice de desempleo juvenil, femenino y de mayores de 55 años, la población más envejecida de Europa,*"

En este sentido, la 'popular' ha recordado que, en una reciente visita del alcalde de Madrid, José Luis Almeida, a Asturias preguntado sobre cuál era la visión de que se tenía de Asturias en el resto de España, el también portavoz nacional del PP la resumió en una palabra: "decadencia".

Para Mallada esto se debe "a casi cuatro décadas ininterrumpidas de socialismo que han hecho que Asturias se encuentre sumida en la mayor decadencia económica y social de la historia".

"Asturias no es capaz de revertir esta situación porque no cuenta con los gobernantes adecuados, porque el Gobierno socialista no tiene un proyecto para Asturias y porque es incapaz de conseguir que Pedro Sánchez deje de tratar a Asturias como una Comunidad Autónoma de segunda categoría", ha añadido Mallada.

La dirigente del PP asturiano ha confesado que "le duele" esta situación y ha asegurado que el Partido Popular "es la solución porque sabe lo que necesita Asturias y sabe cómo hacerlo".

"Yo creo en Asturias, creo en los asturianos, en su carácter emprendedor, en su capacidad para superarse; yo creo en una tierra que, más allá de sus paisajes idílicos y su riqueza gastronómica y cultural, tiene los recursos y el talento necesario para mirar al futuro con optimismo", ha señalado.

"El PP sí tiene proyecto; el que necesitan Asturias y los asturianos", ha dicho, asegurando que desde la formación escuchan "permanentemente a los ciudadanos" y se alejan "siempre de ese 'populismo barato' del Gobierno de Asturias y de los temas que no son prioritarios".

Ha subrayado que su partido tiene además el "coraje" para tomar "decisiones valientes" y ha adelantado que el proyecto del Partido Popular de Asturias se centra en "cuatro ejes fundamentales y absolutamente necesarios para que Asturias tenga futuro: más empleo, menos impuestos, menos burocracia, y más formación".

"Lo haremos codo a codo con los asturianos que os aseguro, sienten orgullo por su tierra y tienen muchísimas ganas de que Asturias recupere ese protagonismo que tuvo hace muchos años cuando fue la tierra de acogida de tantos y tantos españoles de otras comunidades que emigraron a nuestra tierra para trabajar", ha apuntado Mallada.

Por último, la presidenta del PP de Asturias se ha mostrado convencida de que el proyecto del Partido Popular "ganará" en municipios, en comunidades y con Pablo Casado, en el país. Así, se ha comprometido a "seguir trabajando constante y rigurosamente para ganar en Asturias y hacer que en ella comience esa reconquista que tanto necesita España".