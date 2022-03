Mallada (PP) exige a Barbón medidas urgentes para atajar los daños de la fauna salvaje en el cultivo de faba asturiana

OVIEDO, 26 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, ha reclamado este sábado desde la XXVIII edición de las Jornadas de les Fabes, en Villaviciosa, al Gobierno asturiano presidido por Adrián Barbón (PSOE) un apoyo estratégico para el sector de la faba asturiana y le ha exigido que "tome medidas de una vez" para "controlar" la fauna salvaje porque "los jabalíes están causando un daño tremendo e insostenible" en el cultivo de faba asturiana, ha asegurado la líder popular.

Mallada, que ha puesto en valor la faba asturiana, "producto estrella de la huerta en Asturias y "un orgullo" para todos, ha dicho; ha acusado al Gobierno central y al regional de no hacer nada para evitar la "multitud de daños" que está generando la fauna salvaje.

"No puede ser que el principal enemigo de los productores de faba asturiana sea la propia Administración porque no controla la fauna salvaje", ha denunciado Mallada.

Ha añadido que, de hecho, la Administración central "se empeña en poner en marcha leyes que dañan a los agricultores y ganaderos protegiendo especies como el lobo. Mientras, el Gobierno de Barbón no hace nada". "No podemos presumir de apoyar a nuestros productores si luego no se hace nada para evitar esto", ha advertido.

La líder del PP asturiano, durante la visita a Villaviciosa esta mañana junto a los diputados regionales del Grupo Popular José Felgueres y Javier Brea, ha resaltado asimismo la "oportunidad" que suponen jornadas como estas para "promocionar" los productos y ha defendido el potencial de desarrollo que aún tiene la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Faba Asturiana.

Mallada, que considera el mundo rural productivo "clave" en la "generación de empleo y riqueza" en Asturias, apuesta por "intensificar" la producción, la comercialización y la promoción de la faba asturiana. Por ello, reclama al Gobierno regional un "esfuerzo estratégico" para apoyar a los productores de faba asturiana (en especial a los jóvenes agricultores) y para facilitar fórmulas que den soporte de comercialización y difusión.

La presidenta del PP de Asturias asegura que el sector reclama más producción, maquinaria, instalaciones y formación (en la producción y sobre todo en la comercialización), para, entre otras cosas, asegurar el relevo generacional.