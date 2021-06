Mallorca recibe a los primeros turistas británicos tras la decisión de Reino Unido

PALMA, 30 (EUROPA PRESS)

Mallorca ha recibido este miércoles los primeros turistas británicos después de la decisión de las autoridades de Reino Unido de incluir a Baleares en su lista verde de viajes de riesgo por la COVID-19.

La medida ha entrado en vigor este miércoles y supone que los turistas no tengan que hacer cuarentena cuando regresen a Reino Unido, un hecho que ha determinado que muchos hayan aprovechado para reservar su viaje a Mallorca en el último momento.

En el aeropuerto de Son Sant Joan, una joven británica, a su llegada desde Mánchester, confiesa que reservó el vuelo y el hotel cuando se publicó la decisión de las autoridades sanitarias: "Supe la noticia y reservé inmediatamente".

Tanto ella como dos amigas que viajan por separado a la Isla aseguran conocer las medidas sanitarias del COVID en España, ya que "son similares a Inglaterra". "Eso me hace sentir segura", indica una de ellas.

En el mismo punto de buscar "relax y sol" en Mallorca se encuentra un joven, también procedente de Mánchester. Él también esperó a la decisión sanitaria de incluir Baleares en la lista verde porque trabaja: "Es mejor no tener que hacer cuarentena porque tengo que hacer cosas cuando vuelva. Además estoy completamente vacunado, así que es más fácil".

A pesar de que estará en la isla sólo tres días, conoce las medidas sanitarias del Govern, "similares a las de Reino Unido con la distancia social, la mascarilla y lavarse las manos". "Me siento a salvo", asegura.

Otro chico, que viaja con su novia a Mallorca por primera vez, reconoce que si hubiese tenido que guardar cuarentena, no habría venido a Mallorca. "Sin duda, fue una buena decisión poner a Baleares en la lista verde", indica.

Su objetivo es relajarse y disfrutar del sol en la zona de Cala D'Or de Mallorca porque "el tiempo en Inglaterra es terrible". Eso sí, admite que tiene "toda la documentación sobre las medidas COVID".

En el punto contrario, de no preocupación por el semáforo de Reino Unido está una pareja de jubilados con casa en Mallorca. "No nos importaba porque no tenemos que hacer nada y podríamos hacer cuarentena. No suponía un problema para nosotros", afirma.

Vinieron en diciembre y ahora disfrutarán de la Isla durante cuatro o cinco semanas porque tienen su casa: "Venimos para ver cómo está la casa y disfrutar".

El aeropuerto de Palma recibe este miércoles seis vuelos procedentes de Reino Unido, concretamente de las ciudades de Manchester, Londres y Leeds. El coronavirus ha afectado a la llegada de turistas en Baleares. En 2020, la venida de extranjeros se desplomó un 87,4 %, con 1,7 millones en total, frente a los 13,6 de la temporada anterior.