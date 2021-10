Malú celebra la felicidad de Kiki Morente y se deshace en elogios con el cantante

MADRID, 24 (CHANCE)

El concierto 'Por Ellas' congregó la noche de ayer a lo más granado de nuestro de panorama social, que siempre se vuelca por una buena causa y esta, la lucha contra el cáncer de mama, no es para menos.

Entre los asistentes al macro recital se encontraba Malú, quien vive una feliz etapa junto a Albert Rivera y la hija que tienen en común, Lucía, y escogió esta ocasión para su reaparición. "Es el primer escenario que piso en tres años", aseguró la cantante, quien confesó también no estar exenta de los nervios que siempre conllevan una vuelta al escenario: "Los nervios, la ilusión y las ganas. Me he venido antes porque quería recorrer el escenario". Y en una cita tan especial y significativa no podían faltar los amuletos de rigor. "Tengo el cordón del gran poder que va conmigo desde los 12 años", afirmó mientras esbozaba una sonrisa nerviosa.

La coach de 'La Voz', gran amiga de la familia Morente, no dudó en deshacerse en elogios con Kiki Morente. "Es un niño lindísimo, me alegro de su felicidad", comentó muy ilusionada. Así como también celebró con la misma ilusión la nueva andadura profesional del amigo especial de Sara Carbonero: "Le mando millones de besos, además somos como familia".