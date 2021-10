Malú, completamente ilusionada con su nuevo proyecto

MADRID, 21 (CHANCE)

Malú ha regresado y lo ha hecho por todo lo alto. Hemos podido hablar con la cantante y lo cierto es que nos encontramos a una cantante muy emocionada e ilusionada con esta nueva etapa que está viviendo. La artista ha hecho un balance sobre cómo le ha cambiado su vida durante todo este tiempo y parece que todo ha merecido la pena.

Malú nos ha explicado cómo lleva la conciliación familiar con su trabajo y se derrite al hablar de su hija Lucía: "Pues mira, echándole muchas horas al día y al final al principio conciliar es difícil. Es a ver como consigo hacerlo todo porque no voy a consentir, ni permitir perderme absolutamente nada de mi hija y encima soy muy pesada, estoy encima de absolutamente todo, pero a la vez también estoy absolutamente de todo mi trabajo. Yo en mi caso me voy dando cuenta que sacarle muchas más horas al día de las que realmente tiene para poder estar en todo a la vez y luego también ellos te motivan y te inspiran. Al fin y al cabo tú estás dejando de dormir o estás dejando de hacer cosas por estar con el ser más inspirador, maravilloso y el amor más puro que hay en el mundo entonces te compensa".

La cantante nos confiesa lo que le ha cambiado la vida ser madre: "Yo creo que al final a todas las madres, a todas las familias, les cambia la vida. Ser madre, digamos que estás tú, tu familia y en el mundo ya pasa a ser tu hija y por encima de eso ya no hay nada, ya todo lo demás está por debajo incluida tú. También yo creo que eso te quita mucha tontería de sopetón, es como olvídate un poco ya de ti porque se acabó. Ya todo es tu hija".

Tras más de tres años alejadas de los escenarios por la lesión que le hizo parar, Malú regresa con su disco 'Mil batallas' y no ha dudado en desvelarnos qué significa esto para ella: "Para mí mil batallas es ese lugar donde me he quedado nueva, donde hay gritos de libertad, gritos de empoderamiento, gritos de paz, donde te puedes encontrar toda mi alma. Toda mi alma reflejada en letras y músicas".

La artista vuelve con más ganas de nunca y dispuesta a disfrutar de todo lo bueno que le entrega la vida: "Al final a todos nos ha cambiado la vida con todo esto y quizás estamos viendo cosas que antes a lo mejor no nos parábamos ni a pensar, ¿no? Como el fíjate que maravilla con todos los planes que teníamos para 2021 y qué ha pasado con ellos, como la vida te mete un sopapo de la noche a la mañana y te deja claro que aquí manda ella, no tus planes, y que nos acordemos de vivir el día a día y vivir lo que estamos viviendo hoy, no tanto en adelante. A mí sobretodo vengo de una lesión que a mí me hace quitarme un poco del medio, me hace irme de una gira que era mi vida y que hice con una ilusión y unas ganas increíbles y quizás algo que no hubiera hecho en mi vida que fue parar después de veintitantos años sin parar de girar, sin parar de sacar discos, de trabajar, de una cosa detrás de otra, me he podido tomar ese tiempo y es donde realmente me doy cuenta que había una batalla que es la más dañina y a su vez la más absurda. Era conmigo misma en todo ese tiempo, era ese exceso de exigencia, ese control absoluto de todo que hacía que no pudiera disfrutar de todas las cosas maravillosas que me estaban pasando, ¿no?".

Además, Malú no puede evitar deshacerse en halagos hablando de su hija, el motor de su vida: "El reencontrarme otra vez con la que está en casa y que sea la protagonista, el reencontrarme otra vez con esa niña más tímida, más vulnerable y reencontrarme con ella, agarrarla de la mano y que protagonice ella y no la fuerte y la segura que era a la que puse por delante en cierto modo, ¿no? El poder disfrutar de las cosas y el poder disfrutar el cada día de mi trabajo, de los escenarios y de la vida".