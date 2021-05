Malú, deseosa de subirse de nuevo a los escenarios

MADRID, 20 (CHANCE)

Malú es una las cantantes que más nos han hecho sentir con su música. Sus canciones nos atraviesan el alma y nos hacen viajar a momentos inolvidables de nuestra vida y eso pocos artistas lo consiguen... ahora, ha reaparecido y nos ha hablado de su nuevo disco y de la gira que va a hacer por todo lo alto.

La cantante ha querido recordar también cómo fue recibir el primer premio de Cadena Dial siendo toda una adolescente: "Tenía 16 recién cumplidos, no se te olvida, es un reconocimiento y un sitio donde te sientes como en casa. Te apoyan y te acompañan en tu carrera y eso nunca lo olvidaré, han sido muchos años haciendo cosas" y lo cierto es que lo ha hecho con una sonrisa en su rostro que refleja esa nostalgia de aquellos años.

Ahora que parece que todo vuelve a su sitio y que la pandemia está más controlada, Malú tiene la sensación de que: "Para mí es como empezar otra vez a la vida, la vuelta a la normalidad a encontrarte con tus compañeros, volver a sentir al público, a sentir ese calor humano que durante este año era lo perjudicial, peor ya empieza todo a ser normal".

Sin más rodeos, Malú nos ha hablado de su nuevo trabajo: "Hay disco, tenemos un disco ya, lo terminamos en nada y va a empezar a sonar ya. Tenía muchísimas ganas, va a ser muy para mí. Siempre he sido muy sincera con los discos y en este me siento en paz y va a haber una gira que estamos preparando ya porque yo no puedo estar más tiempo sin subirme a un escenario".

Ahora mismo, la cantante asegura estar pasando por un momento muy dulce y sobre todo con ganas de subirse a los escenarios que tanto tiempo lleva sin pisar: "Estoy feliz porque lo pasé muy mal con el pie, nunca había cancelado una gira y eso fue horrible, pero al final de todo vas aprendiendo y ahora será con más ganas que nunca".