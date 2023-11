Malú desvela emocionada qué le diría a su yo del pasado y nos habla del gran momento que está atravesando

MADRID, 8 (CHANCE)

Noche especial para Malú, que este martes ha recibido en una gala celebrada en la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando el premio Poder Femenino de la revista Yo Dona a su trayectoria, coincidiendo con su 25º aniversario sobre los escenarios.

Un reconocimiento que ha recogido espectacular con un sofisticado look con traje negro de satén, camisa blanca de seda y lazo negro al cuello, y en el que se ha sincerado sobre el gran momento que atraviesa y en el que, como reconoce, "empiezo a disfrutar de todo lo trabajado y de todo lo aprendido". "Es tremendo, pero empiezo a celebrar los 25 y a disfrutar ahora del trabajo, yo creo que al final es otra etapa. He encontrado el momento de calma y paz en el que disfrutar de las cosas" confiesa.

"Salimos ya en diciembre con el nuevo disco, y estoy feliz. Es un disco muy bonito, muy motivador, con compañeros... traer canciones de antes y actualizarlas, la verdad es que estoy muy contenta" ha añadido, explicando que reversionar sus temas más conocidos al lado de artistas como Pablo Alborán o Ana Mena ha sido "bonito, nostálgico, inspirador...". "Me ha recordado muchísimas cosas, me ha llevado a muchísimos sitios ha sido un viaje que he estado un año haciendo y creo que me ha venido muy bien" desvela.

En una noche única en la que las protagonistas han sido las mujeres -"ha habido muchísimas mujeres inspiradoras en mi vida y que a día de hoy me siguen inspirando y nos inspiran a todas" apunta- Malú no ha dejado pasar la ocasión de mandar un mensaje de apoyo a India Martínez, que hace unos días publicaba un preocupante mensaje en sus redes sociales confesando el delicado momento anímico que está atravesando y en el que, ha reconocido, su cuerpo ha dicho basta: "Le mando mi fuerza, mi amor, es una grandísima compañera a la que adoro y seguro que si ha tenido que parar será una pausa natural porque cuando llevamos esos ritmos de trabajo es verdad que es necesario echar para adentro".

Un "parón" que ella se vio obligada a tomar cuando se lesionó la pierna en 2019. "Una de las cosas más difíciles y duras de mi vida" y, por otro lado, también "una de las cosas más maravillosas que me pudieron pasar". "Pude estar conmigo misma, sentarme y ver lo que estaba pasando en mi vida, tomar conciencia. Parar es muchísimo más valiente que seguir. Con la calma, que para volver siempre hay tiempo" asegura.

Si pudiese mirar atrás, ¿qué le diría a esa Malú que hace 25 años cantaba 'Aprendiz'?: "Siempre me sale lo mismo, qué lástima. Yo era un bebé, sé que era un bebé ahora que tengo a mi niña pequeña, le digo le tengo que poner a trabajar dentro de 11 años..." expresa, reconociendo que cuando empezó en el mundo de la música "nadie era consciente de que yo era una niña muy pequeña y se me trataba y se me exigía como si fuera mayor". "A esa Malú Le diría que no es tan mayor, que tiene mucho por delante y que no quiera ser tan mayor, que no hace falta" desvela emocionada.

Y un cuarto de siglo después, y consolidada como una de las grandes artistas de la música en español, Malú se encuentra en pleno momento de reinvención personal tras su separación hace unos meses del padre de su hija Lucía -de 3 años-, Albert Rivera. Abierta al amor y a que la vida le sorprenda como ha asegurado en más de una ocasión, la cantante confiesa que "estoy feliz. Muy contenta y con un montón de proyectos encima de la mesa preciosos".