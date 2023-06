Maluma llega a España y enamora aún más a todos sus fans

MADRID, 28 (CHANCE)

Maluma aparecía hace dos noches en 'El Hormiguero' y confesaba, de lo más relajado y entre otras cosas, que tiene una doble personalidad. Algo de lo que se ha dado cuenta cuando acude a su rancho, ya que se convierte en otra persona completamente distinta a lo que estamos acostumbrados a ver.

"Me baño con las mangueras de los caballos, les lavo, me gusta llenarme de mierda... Me gusta la vida del rancho" le explicaba a Pablo Motos y además, le mandaba un saludo a Sergio Ramos, que le ha dado en adopción un hijo de Yucatán, el caballo campeón del mundo.

El artista está pasando unos días en España para promocionar su último single 'Coco Loco' y las cámaras de Europa Press han sido testigos de todos los pasos que ha dado en las últimas horas.

El día que aparecía en pantalla, Maluma se mostraba discreto cuando le preguntábamos por su relación con Susana Gómez, pero sí que nos aseguraba que "me siento muy bien". Muy bromista, el artista nos confesaba que le encantaría pasar el verano en España si recibe invitación: "También, invítenme".

Tan agradecido está con el país, que también planea pasar aquí las Navidades: "Si me invitan, aquí estaré". Después de estas bromas, Maluma quiso agradecer a sus fans que le reciban con los brazos abiertos y firmaba algunos autógrafos desde el coche antes de marcharse: "Gracias por estar aquí, gracias, de verdad, de todo corazón. Les agradezco estar aquí, saludos a todos, mi club de fans que veo por ahí. Muchas gracias, muchachos, de verdad... No, yo los amo a ustedes".

Este miércoles, el cantante se ha dejado ver llegando al estudio de LOS40 para presentar su nuevo single y lo hacía rodeado de miembros de seguridad, pero derrochando nuevamente su simpatía, no dudó en hacerse fotos con los fans que le esperaban en la puerta.

A su salida, Maluma nos confesaba cçomo está siendo su visita a España: "Si lo pudiera decir de P.M. Gracias España, los amo". De nuevo atento con sus fans, el artista se paró con todos ellos dedicándole gestos de cariño.