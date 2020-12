Maluma nos descubre su faceta más desconocida en su entrevista más sincera

MADRID, 7 (CHANCE)

Maluma se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de "Los 40 Music Awards". Y es que, pese a ser uno de los artistas que más éxitos está cosechando a nivel mundial en los últimos tiempos, no ha dudado en estar presente - a través de una conexión desde Estados Unidos - en uno de los Premios más importantes de la música española. Sencillo y más cercano de lo que pueda parecer en un primer momento, el colombiano nos ofrece una sincera entrevista en la que nos habla del verdadero Maluma - Juan Luis en la intimidad - y del apoyo del público español, nombrando(aunque parezca mentira) a Anabel Pantoja y a Belén Esteban.

- CHANCE: Maluma los 40.

- MALUMA: Muy bien hermano, todo súper bien, mucho trabajo, todo súper bien, agradecido con las nominaciones y la performance que vamos a tener para los premios, estará muy bonito.

- CH: ¿Uno se acostumbra a tener tantas nominaciones?

- MALUMA: Si te soy sincero siempre tenía historias no tan positivas con los premios, siempre estaba nominado y nunca me he ganado nada, siempre ha sido muy raro, muy loco pero sin embargo que uno no está ahí para ganarse los premios, está ahí para compartir con su púbico, ese es el premio mayor, el cariño de la gente, que la gente te escuche, ese es el premio mayor pero estoy muy agradecido por las nominaciones y con los 40 por hacerme parte de esto.

- CH: Maluma es sinónimo de éxito.

- MALUMA: Ojalá, Dios te oiga, muchas gracias.

- CH: Ahora estas también triunfando, presentas nuevo álbum, son millones y millones de visualizaciones, cómo un cantante, recibe todo este cariño.

- MALUMA: La gente que me conoce sabe que trabajo mucho, mucho, mucho, soy una máquina imparable, inclusive en estos últimos días que se siente que el año está terminando, se acaban los ciclos del año y yo no he parado. Estuve en Los Ángeles, he preparado música para el próximo año, siempre estamos ahí pensando en la próxima movida así que nada, la gente reconoce el trabajo.

- CH: También eres muy querido en España. ¿Qué significa para ti?

- MALUMA: Yo siempre he sido muy fan de la cultura española, desde que fui la primera vez me encantó, tengo una conexión muy bonita con mi gente de España, creo que eso se nota a leguas de la primera vez que hicimos un concierto allí, la historia que he escrito con España ha sido muy especial. Los extraño muchos y no veo la hora de que se acabe esta pandemia para ir a cantar.

- CH: Estamos pasando un año muy difícil, también en el tema de la música, ¿Cómo lo has llevado?

- MALUMA: Ha sido difícil pero positivo para mí, tengo que ser sincero. Yo ya llevaba casi como siete años de mi vida sin parar de girar, siempre viajando, en un hotel y la pandemia lo que hizo es que me reconectó conmigo mismo y con mi familia por eso que de ahí sale mi disco 'Papi Juancho', pasando unos días con mi familia en Medellín. Ha sido muy difícil, obviamente ha sido una crisis mundial que ha afectado muchas personas muchas personas han muerto por eso pero yo traté de acarle este lado positivo a todo lo que está sucediendo y me dediqué a hacer música, a salir adelante.

- CH: Podemos decir que 'Papi Juancho' es el álbum más personal de Maluma.

- MALUMA: Seguro, Papi Juancho puede ser uno de los discos más personales, hice todo lo que me gustaba, no me cohibí en nada. Fui yo y por eso el disco se llama así, mi familia me dice Juancho y ahí estaba Juan Luis.

- CH: Hemos pasado muchas horas con nuestro yo interno, ¿Has aprendido algo?

- MALUMA: He aprendido muchas cosas la verdad. Muchísimas. La paciencia ha sido algo que tenía que aprender durante esta pandemia, ha sido muy loco, yo quería salir de mi casa y no se podía. Yo soy una persona muy impaciente, quiero todo para ya, quiero que todos mis sueños se hagan realidad y me hace falta mucha paciencia. Este año la trabajé mucho y creo que he mejorado un montón. Los momentos más duros fueron cuando me tocó volverme de Europa cuando estaba en la gira. No podía creer que todo lo que pasaba en el mundo era real. Fue para mí un momento de frustración, yo quería terminar mi gira. Fue difícil despedir la gira a la mitad y dejar todo empezado.

- CH: Tu familia te llama Juancho, te conocemos como Maluma, hay algunas diferencias.

- MALUMA: Soy el mismo, comparto cosas de cada uno. Está claro que Maluma está en un escenario y Juan Luis es quién está de puerta de casa hacia adentro. Para mí es importante respetar un poquito mi vida privada, todos tenemos ese derecho. Se me hace muy difícil por ser un artista y por estar en el medio pero sin embargo trato de separar un poquito eso, Juan Luis es esa persona que está con su familia y Maluma es el personaje que está encima de un escenario.

- CH: No hay premios en los que Maluma no esté. Acabas de estar en los 'American Music Awards'.

- MALUMA: Fue espectacular, compartir con Jennifer siempre es un honor, un gusto, es una gran artista pero sobre todo es una gran persona, todo el proyecto que hemos tenido desde que empezamos a grabar la película que sale el próximo año ha sido muy especial. Se vienen otras sorpresas con ella, trabajar con ella siempre va a ser bonito.

- CH: Sin lugar a dudas habéis puesto el mundo patas arriba con ese tema, qué significa para ti que Anabel Pantoja y Belén Esteban sean súper fans tuyos.

- MALUMA: Yo lo aprecio muchísimo, me da mucha alegría que en España me den tanto amor y tanto cariño, creo que es un país que me ha dado literalmente la comida para mi familia, lo agradezco, les envío un abrazo muy grande y nos vemos pronto si Dios quiere.