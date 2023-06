Mamen Sanz y Raúl González, discretos a la hora de hablar de Paloma Cuevas y Luis Miguel

MADRID, 7 (CHANCE)

Este fin de semana hemos sido testigos del gran amor entre Paloma Cuevas y Luis Miguel en la boda del hijo de Rosa Clará. París se rendía ante la belleza de la modelo, pero también a la complicidad que ambos derrocharon... eso sí, fueron de lo más discretos ante la prensa. Sin embargo, este miércoles la revista ¡HOLA! ha sacado un reportaje en el que les hemos podido ver, súper enamorados, en la preboda.

Europa Press ha hablado en exclusiva con Mamen Sanz y Raúl González cuando llegaban a Sevilla para disfrutar de la fiesta de despedida de Joaquín Sánchez y lo cierto es que se han mostrado bastantes discretos a la hora de hablar del amor de sus dos amigos. Muchas han sido las ocasiones en las que los cuatro han disfrutado de planes, pero siempre llevando por bandera la discreción ante todo.

En este caso, Mamen se ha mostrado discreta a la hora de hablar de Paloma Cuevas, de hecho ha preferido guardar silencio y no hacer ninguna declaración. Respecto al estado en el que se encuentra Alejandro Sanz, tampoco ha expresado nada... eso sí, nos ha regalado una sonrisa como muestra de su simpatía hacía los medios de comunicación

Por su parte, Raúl González llegaba a Sevilla para apoyar a su amigo Joaquín en el partido homenaje del Betis y dejaba claro que su visita era por ese motivo: "Yo vengo aquí a disfrutar, a estar un rato con él que es muy buena gente y muy buena persona, y una buen amigo".

Le preguntábamos al futbolista por la decisión de su amigo de retirarse del campo de fútbol y nos desvelaba que "yo creo que ya tiene una edad" y que "es una decisión suya y estar con él, y disfrutar de una gran noche con él". Eso sí, no se quiere mojar sobre si Joaquín terminará siendo presidente del Betis: "No sé, eso son cosas que tienes que hablar con él y no conmigo".