Mañana es el Día Internacional del Queso... ¿todavía no tienes el menú pensado?

MADRID, 26 (CHANCE)

Este domingo estamos de celebración... sobre todos los fanáticos del queso porque es el Día Internacional del Queso y sabemos que, aunque no hace falta que llegue un día como este para disfrutarlo, hoy no hay excusa que valga. Son muchas las comidas a las que se lo añadimos como completo: pasta, hamburguesa, queso de cabra en las ensaladas, etc. Se nos hace la boca agua pensando en todos estos platos maravillosos de los que podremos disfrutar mañana.

CROQUETAS CON QUESO, COMO APERITIVO

Sí, sabemos que el día tiene como protagonista el queso, pero ¿a quién no le vuelven loco las croquetas? Y si estás tienen la bechamel con queso o queso roquefort... un aperitivo perfecto para comenzar la velada y homenajear esta comida.

PASTA CON QUESO

¿A quién no le gusta un buen plato de macarrones o espaguetis con tomate natural, queso fundido y orégano? Perfecto plato para invitar a tus amigos o familiares a casa a disfrutar de una agradable comida en este día en el que se celebra el queso por todo lo alto, por eso ten en cuenta que, además de los macarrones, sirve en un plato aparte queso para el que quiera echarse todavía más.

ENSALADA CON QUESO DE CABRA, COMO CENTRO DE MESA

En cuestión de ensalada no nos vamos a meter mucho, sabemos que es un plato muy personal y cada comensal le suele echar distintos condimentos, sobre todo a razón del gusto... pero nunca puede faltar tomate, mozarella o queso de cabra, nueces, maíz, guacamole o atún... entre muchos otros condimentos.

TARTA DE QUESO

Y como postre final se nos ocurren muchas opciones, pero la tarta de queso es una de las favoritas de muchos comensales que adoran el queso en todos sus platos y lo cierto es que no nos imaginamos mejor forma de cerrar este menú con una tarta de queso de lo cuajada y sabrosa.