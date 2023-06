Manel Fuentes se pronuncia sobre la retirada de Jorge Javier Vázquez

MADRID, 11 (CHANCE)

Después de semanas de incertidumbre y especulaciones sobre lo que le estaba pasando, Jorge Javier Vázquez rompía su silencio el pasado fin de semana y contaba a través de una publicación en su perfil de Instagram qué le sucede. El presentador de televisión se ha abierto en canal y le desvelaba a sus seguidores que era momento de parar, de no aparecer en pantalla.

Una confesión que ha provocado multitud de opiniones entre nuestros rostros más conocidos, ya que muchos han asegurado que han pasado por un momento similar en el que han necesitado hacer un 'standby' en sus carreras para recargar energías.

Europa Press hablaba hace unos días con Manel Fuentes y nos aseguraba que "está muy bien visibilizar algo que forma parte de la vida, creo que quien va a buscar ayuda psicológica no es alguien con un problema, es alguien que quiere solucionar un problema, está muy bien destigmatizar, apoyar al que sufre y son dolencias muy jodidas".

Manel ha querido mandar todo su apoyo tanto a Jorge como "a la gente que lo padece, que todos nos demos más abrazos, que nos demostremos más que nos queremos, cuando las cosas no van tan bien, siempre llega, reconforta saber que hay mucha gente a tu lado. Desde aquí mi abrazo".

Sobre si él ha llegado alguna vez a ese punto de estrés, el presentador nos reconoce: "he buscado un cierto equilibrio, no me he llegado a romper, pero sí que he calibrado los tiempos y lo que tenía que hacer para que cosas tan esenciales como mis amigos, familia, yo mismo, no nos viéramos empujados a un terreno peligroso y desconocido".