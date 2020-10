Manifestantes independentistas forman una cadena humana contra la visita del Rey a Barcelona

El acto con el Rey está blindado por un fuerte cordón policial

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

Manifestantes convocados por Òmnium, la ANC, JxCat, ERC y otras entidades y sindicatos se han formado una cadena humana en los aledaños de la estación de Francia de Barcelona para protestar por la presencia del Rey Felipe VI para presidir la entrega de premios del Barcelona New Economy Week (BNEW).

La cadena humana (en el que las personas guardan la distancia de seguridad y no se dan las manos) va desde Pla de Palau --donde está el cordón policial que impide acercarse a estación de Francia-- al Monumento de Colón, para "dejar claro que Felipe VI no es bienvenido y que Cataluña no tiene rey".

Los participantes llevaban banderas independentistas y carteles con el lema 'A Cataluña no tenim rei' (En Cataluña no tenemos rey), así como pancartas en solidaridad con los presos del 1-O.

La zona de la estación de França está blindada por un amplio dispositivo de los Mossos d'Esquadra que impide acercarse a la zona, desde el Pla de Palau en Marquès de l'Argentera, hasta el acceso al parque de la Ciutadella.

Òmnium Cultural ha desplegado una pancarta en un edificio frente a la estación de Francia de Barcelona en la que se puede leer: 'Juan Carlos Primero, Felipe el último'.

El Rey y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirán juntos la entrega de premios de BNEW, organizada por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), evento enfocado en la recuperación económica, y con la ausencia ya anunciada de representantes del Govern y de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Sánchez acude a Barcelona aunque haya convocado también un Consejo de Ministros Extraordinario para abordar la situación en Madrid por el coronavirus, ya que en principio será la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, la que presida ese Consejo Extraordinario.