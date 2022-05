Manolo Mata anuncia por sorpresa su dimisión como síndic el Día de Les Corts y seguirá defendiendo a Febrer

VALÈNCIA, 30 (EUROPA PRESS)

El hasta ahora síndic del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Manolo Mata, ha anunciado este sábado su dimisión como síndic y diputado, y lo ha hecho a pocos minutos del inicio del acto institucional del Día de Les Corts Valencianes y mediante comentarios informales a los presentes.

Pese a la sorpresa por la circunstancia en que se ha anunciado, ha sido una dimisión meditada para Mata, que seguirá siendo síndic hasta el próximo viernes, una vez termine el que será su último pleno. "Hace unos meses advertí que cuando se levantara el secreto de sumario tomaría una decisión", ha remarcado.

Para Mata, es "muy complicado" compaginar la labor de letrado con la de portavoz en Les Corts: "Perjudica a mi partido, a la institución, al parlamentarismo", ha admitido, y ha indicado que de continuar, habría sido un "pato cojo de síndic". Sí continuará como vicesecretario general del PSPV: "Abogado y socialista seré hasta que me muera".

Además, ha relatado que tomó la decisión el martes al levantarse el secreto de sumario y que el viernes se la trasladó al secretario general de los socialistas y presidente de Les Corts, Ximo Puig. "Él hubiera preferido que me dejara lo otro. Ya en 2019 me dijo 'Este es un camino que comenzamos juntos y que terminaremos juntos', pero no ha podido ser porque me he quedado por el camino".

Sin embargo, ha reivindicado que hoy es "el día más feliz de su vida" porque estar en política es "durísimo", y es "estar siempre en el ojo del huracán".

EL DÍA DE LES CORTS

"Creo que estamos todos un poco nerviosos", ha comentado durante su intervención en el acto la vicepresidenta de la Mesa de Les Corts, la también socialista María José Salvador. Y es que la noticia ha saltado pocos minutos antes de que comenzara el acto: por más que se llevara días reclamando por parte de la oposición la dimisión del síndic, ha sorprendido el momento.

La dimisión de Mata ha sido el tema de una jornada que se preveía celebrativa, con la entrega de las distinciones del parlamento al exentrenador del Valencia CF, Guus Hiddink; el profesor que sufrió una agresión homófoba en Bètera, Miquel Àlvarez, y al pueblo ucraniano.

Tras abandonar su cargo, Mata continuará ejerciendo de abogado del empresario Jaime Febrer, presunto cabecilla del caso Azud, en el que se investigan supuestas 'mordidas' a cambio de adjudicaciones de obra pública del Ayuntamiento de València por parte de empresas adjudicatarias que habrían realizado facturas supuestamente ficticias.

Manolo Mata ha ejercido como portavoz parlamentario del PSPV-PSOE en Les Corts durante los últimos siete años, durante las dos legislaturas del Gobierno del Botànic. Actualmente, la siguiente persona en la lista de los socialistas que podría acceder al escaño sería la directora general de Cooperación Internacional al Desarrollo, Xelo Angulo.