Manu Carrasco, Greeicy o Vanesa Martín, los nominados a los Grammy Latinos se dan cita en el Real Alcázar de Sevilla

Cumbre de artistas en la recepción a los nominados a los premios más importantes de la música latina: Manu Carrasco acompañado por Almudena Navalón, Niña Pastori, Tiburones o Mike Bahía, además de algunos rostros conocidos como Alba Díaz o Carlos Latre, que tampoco quisieron perderse esta cita tan especial. Los grandes ausentes, otros candidatos a llevarse el Grammy Latino, como Shakira, Rosalía, Bizarrap o Maluma

MADRID, 15 (CHANCE)

Sevilla calienta motores para acoger este jueves la mayor fiesta musical de su historia, la entrega de los Grammy Latinos. 48 horas antes de la gran cita la Academia ha preparado una recepción de lo más especial para todos los nominados en un escenario con historia como el Real Alcázar de la ciudad.

Algunos de los candidatos a hacerse con el codiciado gramófono, aunque también ha habido sonadas ausencias, han podido recoger una medalla conmemorativa de su importante papel en esta 24º edición de los premios que por primera vez han cruzado el charco y se celebrarán este jueves 16 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla.

Entre los artistas que no se han querido perder esta recepción tan especial, Omar Montes, Niña Pastori, Vanesa Martín, Tiburones, Mike Bahía, Greeicy, Manuel Carrasco con Almudena Navalón, Cami o Beatriz Luengo y Yotuel, además de rostros conocidos como Alba Díaz o Carlos Latre, que han podido ver de cerca a algunos de los nominados, entre los que no se encontraban otros candidatos al Grammy Latino como Shakira, Alejandro Sanz, Karol G, Maluma o Bizarrap, a los que sí veremos en la gran gala de este jueves.

Encantado con su nominación, Omar Montes ha derrochado simpatía con sus fans y ha revelado entre risas que se ha "asegurado la voz" en "dos millones de dólares" por si le sucede algo, además de bromear con su soltería: "Ahora que está trabajando la inteligencia artificial mucho, a ver si se trabaja el cariño artificial, a veces cuando llego a la tele estoy muy solo".

Tan enamorados y cómplices como el primer día después de casi dos décadas juntos, Beatriz Luengo y Yotuel Romero, ganadores de tres y cinco Grammy Latinos respectivamente. Muy emocionada, la artista ha destacado que los premios se celebren en España por primera vez, "un sueño hecho realidad". "He vivido esta experiencia en Las Vegas muchas veces, y llegar aquí y el público dándote calor, yo digo que hemos ganado. Me parece magia esto, se siente el arte, la cultura en cada calle, es una maravilla, una fantasía" ha destacado.

Vanesa Martín, que ha acaparado todas las miradas con una blazer oversize negra repleta de imperdibles y broches, cumplía 43 años este martes. Y qué mejor que celebrarlo recogiendo su medalla de nominada a los Grammy Latinos por primera vez. "Me encantaría llevármelo, pero con la nominación estoy más que bendecida y ganada. La verdad que estar ahí ya es muy importante" ha confesado emocionada.

Manuel Carrasco, con una original camisa con fruncido frontal y con su mujer, Almudena Navalón -con mini vestido plateado y cazadora vaquera- ha evitado "mojarse" sobre qué artistas son sus favoritos a llevarse el gramófono: "Todos tienen sus cualidades y todos son grandes artistas. Seguro que también hay mucha gente que no está nominada y que se lo merecen igual o más todavía. Estas cosas no sé si son* siempre son objetivas o no porque el arte, sabéis que cada cosa se siente de una manera. Creo que lo importante, ahora que me ha tocado a mí, estar en este lado, disfrutarlo, es lo que voy a hacer, ¿Vale? Os quiero".

Una emoción compartida por Niña Pastori, feliz de que los premios se celebren por primera vez en nuestro país aunque reconoce que siempre ha disfrutado mucho de la experiencia en Las Vegas porque "los Grammy son lo máximo dentro de la música". "Y este año en Sevilla, una maravilla. El idioma, la comida... todo es positivo" ha afirmado.

Rompedora Alba Díaz, con un ajustadísimo minivestido marrón chocolate a juego con americana oversize y leggins efecto metalizado, que ha confesado divertida que aunque no está invitada a la gala del jueves hará todo lo posible por asistir: "Mi padre no va, pero mi madre sí, a ver cómo lo hago, a ver si me cuelo".

Demostrando que es una caja de sorpresas, y a pesar de estar volcada en su faceta de influencer, la hija de Manuel Díaz 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal nos ha contado que "estoy aprendiendo a tocar el piano y a leer música". "No quiero ser cantante, pero llevo dando clases de canto dos años" ha revelado con timidez.

Encantada de conocer Sevilla, Greeicy, que ha reconocido que la ciudad la tiene "súper enamorada". "No habíamos venido antes, es la primera vez, pero esperamos poder venir a disfrutar de verdad porque venimos con el corre corre pero algún día venimos para tomarnos el tiempo de conocer todos los lugarcitos" ha confesado con una sonrisa, dejando entrever que no será la única vez que la veamos en Andalucía.

