Manu Tenorio arremete contra Nebulossa y asegura que no debería ir al festival de Eurovisión

MADRID, 27 (CHANCE)

Tan solo faltan unos días para que se celebre Eurovisión y Nebulossa represente a España con su particular tema 'Zorra' y personalidades del mundo de la música siguen dando su opinión acerca de esta canción que ha revolucionado a todo un país.

El último ha sido Manu Tenorio, con quien hemos hablado y no ha dado en asegurar que no le gusta el tema de Nebulossa: "Con todos mis respetos, pero en un equipo de fútbol tú no puedes tener a futbolistas que no corran, esto es un festival de la canción y no puedes llevar a gente que desafina, eso no es una cuestión de gustos. Yo soy más del estilo de Pastora Soler, es mi gusto y los gustos con como las narices, cada uno tiene la suya".

Por este motivo, el artista nos aseguró que "mi hijo no va a ver el festival este año ni mucho menos, no me parece", ya que si es una canción reivindicativa tendría que ir a otro tipo de festivales: "Me parece una canción que, si es reivindicativa, me parece muy bien, pero que vaya una canción de autor a un festival de canción de autor".

Por otro lado, Manu también nos habló de los problemas de espalda que ha sufrido y que le han tenido en reposo. Ahora está "muy bien, muy motivado, muy ilusionado, estamos preparando muchísimos proyectos, anímicamente me encuentro muy bien, siento que he pasado una temporadita bastante regular con problemas de espalda, pero tampoco he dejado de trascienda demasiado".

Precisamente en cuanto a esa dolencia, el cantante nos desvelaba que "todavía no estoy al 200%, todavía tengo algunos dolores, pero bueno, este tipo de eventos en el que puedo también cantar algunas canciones sentado".

Manu está "muy feliz" por la familia que ha formado y nos desvelaba cómo vive su hijo su profesión: "Tiene una relación extraña con la música, es como que me ve con una sombra muy alargada, su padre se dedica a esto y porque ya tiene una edad, ya capta que cuando llega a los sitios la gente lo mira, lo cual eso es maravilloso. Siente como una impresión ahí yo le digo tranquilo que no tiene porqué ser cantante, de hecho, no lo pretendo".