Manu Tenorio echa la vista atrás en su aniversario más doloroso

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Hoy se cumplen dos años del fatal accidente doméstico que a punto estuvo de costarle la vida a Manu Tenorio. Todos recordamos como el cantante estaba en su casa cuando recibió una descarga eléctrica que le causó graves quemaduras de segundo grado en los brazos, el torso y el rostro. Un terrible susto por el que estuvo ingresado dos semanas y del que, afortunadamente, el triunfito está casi recuperado, aunque todavía arrastra alguna secuela.

Coincidiendo con este triste y doloroso aniversario, Manu ha compartido en sus redes sociales una reflexión sacando el lado positivo de este accidente y que merece la pena ser leída: "De aquella ocasión de la que -hoy hace dos años- no sé si volví a nacer pero desde luego que la vida me dio un buen aviso... No me quedo con el dolor que pasé, ni me preocupan las secuelas que todavía están dibujadas en mis manos y brazos.... Cuando me hablan de aquel día de alguna forma lo recuerde con alegría... porque lo primero que me viene la cabeza es lo importante que fue tener a mi familia cerca, y lo que más me emociona es la cantidad de mensajes de apoyo y cariño que me llegaban por todas partes, por privado, por mensaje, llamadas etc... Eso me sanó el alma... y me ayudo a que el dolor físico no déjate mella en mi. Lo digo con total sinceridad. Supuso para mi una gran herramienta para centrarme única y exclusivamente en recuperarme. Porque el amor y el cariño mueven en el mundo y si lo mueven lo empujan a base de bien. Gracias familia!! De verdad que vuestro amor y cariño es el mejor patrimonio que se le puede brindar a un artista"

Qué lección tan importante nos brinda el artista, sacando el lado bueno de las cosas en un momento tan duro como el que estamos viviendo.